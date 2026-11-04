Basilio García Sevilla, 04 NOV 2026 - 12:48h.

El VAR no debió intervenir en la jugada del gol de Satriano

El Sevilla emite un extenso comunicado y pide responsabilidades a LALIGA tras lo del Bernabéu

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Ha sucedido lo que ningún sevillista esperaba. ¡Tiempo de Revisión ha dado la razón al Sevilla FC! ¡Milagro! Después de la jugada polémica que marcó el partido del pasado fin de semana ante el Getafe CF, se han producido numerosas interpretaciones de los expertos arbitrales de todos los medios de comunicación, pero la definitiva, la que tiene más peso, es la del Comité Técnico de Árbitros, que este miércoles ha publicado una nueva edición del programa en el que analiza la polémica de la última jornada.

El CTA no se ha andado por las ramas y ha analizado en primer lugar la jugada del gol de Satriano con el que el Getafe daba la vuelta al marcador en el Coliseum. Recapitulemos, el asistente levanta la bandera tras un golpe de Andrés García en la cara de Manu Bueno, varios futbolistas del Sevilla se quedan parados, pero García Verdura deja seguir hasta que el delantero uruguayo marca y, posteriormente, señala la falta que le había indicado su linier.

Sin embargo, Pulido Santana, desde el VAR, llama al colegiado a revisar la jugada y este decide revocar su decisión inicial y conceder el tanto local, desquiciando a jugadores y aficionados sevillistas que, un día más, se veían perjudicados con una decisión tan lesiva como inédita.

Las explicaciones del CTA

Pasados tres días, el CTA ha desautorizado la decisión final de los colegiados, ya que cree que en ningún momento García Verdura tendría que haber sido llamado al monitor. Si había señalado falta, al haber contacto, jamás tuvo que ser revisada.

“Andrés García trata de regatear a Manu Bueno. El delantero contacta con su brazo en la cara del defensor. Causa-efecto con elevada carga interpretativa”, explica el CTA para concluir que “la decisión del árbitro debe prevalecer. El VAR no debió intervenir”. Claro y meridiano.

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Tras varias jornadas protagonizando acciones en ‘Tiempo de Revisión’, otras en las que se omitieron polémicas como la expulsión de Isaac Romero ante el Levante o las múltiples acciones protestadas en el Santiago Bernabéu, por fin el organismo arbitral ha reconocido que una de las decisiones tomadas en el fragor de la batalla ha perjudicado al Sevilla FC.