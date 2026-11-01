Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 16:34h.

El técnico reconoce que en la segunda mitad "el Getafe fue mucho mejor"

La apuesta por la cantera, un nuevo modelo consensuado entre García Plaza y el Sevilla FC

Compartir







Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras la derrota de su equipo ante el Getafe para repasar, pregunta por pregunta, todo lo ocurrido en El Coliseum este domingo, evidenciando su enfado por estar otra vez hablando sobre los árbitros: "Son cuatro seguidas".

Como ha ocurrido en casi todos los últimos encuentros del Sevilla, Luis García Plaza fue cuestionado nuevamente por una polémica de la cita, esta vez por una acción que acabó con el 2-1 y que no gustó nada al técnico. "El árbitro levanta el banderín y mis jugadores se quedan parados. Yo entiendo que si no hubiese levantado la bandera es gol, pero si levantas el banderín, los árbitros pitan. Se ha metido dentro del campo, es increíble. Después la veré, pero el Getafe ha sido mejor", decía.

En este sentido, García Plaza reconocía que "la del Athletic en la segunda jornada no era roja", pero insistía en que su equipo sumaba "cuatro seguidas" sintiéndose perjudicado. "El otro día le rompen la bota a Isaac, lo del Bernabéu, lo del Levante a Isaac... son cuatro seguidas. Espero que caigan de cara una vez, porque ninguna es clara", insistía.

En términos futbolísticos, el entrenador recordó a sus jugadores que "no somos tan buenos" para perdonar tanto y es que "en la primera mitad tendríamos que haber metido dos o tres". "Creo que con Isaac y Stassin estábamos bien, con Robbie buscábamos la misma dinámica. Con 0-1 el Getafe tiene mucho gol, tiene grandes rematadores. Son dos killers y cuando tienen una te la enchufan. Ellos han aprovechado su parte, pero nos quedará la duda si ese gol no entra. No se sabrá lo del Bernabéu, lo de Isaac... cuatro partidos seguidos", sentenciaba antes de marcharse con cierta amargura tras dejarse tres puntos en el tintero.