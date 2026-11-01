Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 16:05h.

El Sevilla firmó sus peores minutos de la temporada y el Getafe lo aprovechó

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El Sevilla cerró una nueva jornada este domingo con su encuentro ante el Getafe en una cita en la que los de Luis García Plaza, como advirtió el técnico en la previa, la cita demostró que si te relajas, si bajas la intensidad, cualquier equipo te supera y te pasa por encima.

Tras un inicio muy nervioso, el Sevilla aprovechó un gran cabezazo de Kike Salas para adelantarsa y crecer. Tras perdonar varias claras ocasiones, en la segunda mitad el Getafe fue infinitamente superior y acabó destrozando a un débil equipo de Luis García Plaza.

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En ElDesmarque analizamos, uno por uno, a los jugadores del Sevilla este domingo en El Coliseum.

Notas y puntos del Sevilla ante el Getafe

Odysseas Vlachodimos [5]: en el primer gol el delantero entró solo y en el segundo tenía a toda su defensa parada. Recibió cuatro disparos, tres goles y una gran parada.

Juan Iglesias [5]: peleón como siempre, la intensidad, el ritmo o la tensión le evitó ser preciso con balón. No lo tuvo fácil, pero al menos él aprobó.

Andrés Castrín [3]: estaba firmando un gran encuentro, con algún error puntual, pero un jugador de élite no puede pararse ni creerse que todo ha acabado hasta que el árbitro pita. Inexplicable y él lo sabía, que se llevó una amarilla por protestar.

Kike Salas [6]: la derrota, además de su error en el primer gol del Getafe, no pueden borrar el partidazo que hizo. Se peleó con Satriano, con Unal y con el que pasó por el área. Además de ello, anotó el primero.

Gabriel Suazo [5]: amarilla después de ocho patadas del Getafe sin amonestar y encuentro condicionado. Se marchó antes del desbarajuste final.

Lucién Agoumé [5]: sin brillantez con la pelota, en su primera mitad mostró su mejor versión sin balón. Recuperó muchos balones, metió actitud, pero el remate de Unal en su cara, acabó por bajar su nivel.

Youssuf Fofana [3]: tiene una calidad tremenda, diferencial, pero en El Coliseum hace falta, cuanto menos, intensidad. El francés no estuvo cómo ni como mediocampista, ni mucho menos como mediapunta. Su peor encuentro desde que llegó.

Chidera Ejuke [4]: tiene una autoestima superior, posiblemente, a su fútbol. Desperdició varias ocasiones por su individualismo y, a diferencia de la cita ante Osasuna, sus ayudas en defensa habitualmente llegaron tarde y mal.

Félix Correia [4]: el Sevilla actualmente tiene dos extremos que son capaces absolutamente de todo. De todo lo bueno y de todo lo malo. Dejó acciones de mucho mérito, desmarques muy buenos, pero perdonó el 0-2 en dos ocasiones.

Lucas Stassin [5]: se peleó absolutamente con todos y contra todos, pero no tuvo capacidad para crear peligro y la mejor que tuvo, la desperdició.

Isaac Romero [5]: no duró ni media hora sobre el césped y, ante el constante juego directo vivido en los primeros minutos, casi genera más lesionado -Carvajal casi entra en la agresión- que sano. Habrá que esperar al parte médico.

Suplentes:

Manu Bueno [1]: venía en un momento buenísimo, entró con muchas ganas, con energía, ofreciéndose, entregándose, pero su segunda mitad fue horrible. Se tiró antes del centro de Andrés García y con su equipo buscando el empate, se equivocó en la salida y acabó expulsado.

Robbie Ure [3]: entró para intentar meter presión en ataque, pero apenas tuvo un par de controles erróneos antes de volverse a la ducha.

Rubén Vargas [2]: se le presupone una increíble calidad, pero en El Coliseum ni apareció. Una jugada sin sentido y poco más.

Julio Díaz [3]: apenas tuvo minutos, los suficientes para ver cómo Manu Bueno se autoexpulsaba y cómo Mangala anotaba un gran tanto en su cara.

Kochorashvili [3]: ni velocidad, ni dinamismo, ni presión. Se llevó un porrazo en la primera, dejó un balón suelto en la segunda y miró al verde lamentándose antes de irse a la ducha.

Luis García Plaza [2]: como sucedió en el Ciutat de Valencia, tardó un mundo en hacer los cambios, necesitó un gol en contra y 15 minutos sin tocar el balón para entender que su equipo se había desconectado. Ha conseguido que el Sevilla sea competitivo e intenso, pero en El Coliseum se demostró que en cuanto levanten un poco el pie del acelerador...