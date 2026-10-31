Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 13:57h.

Bordalás se queja de nuevo de no tener efectivos suficientes

La fragilidad de Bordalás y el complejo calendario del Getafe: "Hemos tocado fondo"

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El Getafe, tras tomar algo de aire con su remontada ante la Lebrijana en Copa del Rey, vuelve a LALIGA EA Sports en descenso y con José Bordalás buscando darle la vuelta a la situación tras la polémica de las últimas semanas. Antes de medirse este domingo al Sevilla, el técnico alicantino ha explicado su rajada sobre la plantilla comparando la suya con la del equipo hispalense, y con un mensaje de cariño para Juan Iglesias en su vuelta al Coliseum.

José Bordalás, antes del Getafe-Sevilla

El Getafe, en descenso: "No, no es la mejor situación, somos conscientes de ello y nos gustaría estar mejor clasificados pero queda mucha Liga y debemos tener confianza en el equipo y sabemos de la importancia del partido de mañana. Nos enfrentamos a un gran rival y no hay excusas. Tenemos que hacer un gran partido, salir a ganar y salir a competir.

Situación de Zaid Romero: "Todavía no hemos podido recuperarle porque iba bastante bien pero parece ser que ha vuelto a recaer en alguna sesión de readaptación y vamos a confiar en que lo podamos tener cuanto antes".

Partido de intensidad ante el Sevilla: "Está claro que nosotros debemos recuperar nuestra solidez. Tenemos que cambiar la dinámica de los últimos partidos, donde el equipo ha encajado muchos goles. Nosotros y mis equipos han sido siempre muy sólidos, muy fuertes a nivel defensivo y tenemos que recuperarlo lo antes posible. Y qué mejor momento que mañana contra un grandísimo rival, el Sevilla, que ha hecho un trabajo magnífico en el mercado de verano, ha completado una plantilla muy buena. Jugadores de mucho nivel y tiene alternativas en todas las posiciones y está haciendo un gran campeonato y va a ser un partido muy difícil. Sabemos que va a ser un partido difícil pero confiamos en el equipo, en la responsabilidad de cada jugador y en el momento en el que estamos".

Situación en el vestuario y personal de Bordalás: "Con la preocupación lógica de cambiar esa dinámica puesto que, como le decía al compañero, hemos encajado muchos goles y hay que cambiar esa dinámica lo antes posible. Si encajas goles en todos los partidos es difícil conseguir buenos resultados. Hemos analizado los últimos partidos y sí que es verdad que hemos tenido bajas importantes, como la de Uche, que no nos acordamos, y hemos tenido problemas. Pero máxima confianza en el equipo y entiendo la preocupación también de nuestra afición. Nosotros también estamos dolidos y queremos cambiar la dinámica lo antes posible".

Falta de gol: "Yo creo que el equipo ha sido capaz de generar en muchos partidos, en otros no tanto, pero nos ha faltado definición y finalización. Tenemos que mejorar ambos aspectos del juego. Primero, el defensivo, y, obviamente, a nivel ofensivo tenemos que generar más y jugadores importantes que tienen que aparecer y que tienen que ayudar más al equipo en esa faceta también".

Pérdida de la solidez ofensiva: "Pues ha sucedido que nos han marcado todos esos goles y han sido muy similares la mayoría de ellos. Hemos trabajado, hemos hablado, hemos analizado, hemos visto vídeos y tenemos que corregir esa sangría cuanto antes porque no nos podemos permitir encajar ese número de goles. Tenemos que estar más atentos y, sobre todo, lo que comentaba antes, confiar en la responsabilidad de cada uno y de la misión que tienen en el terreno de juego".

Cómo está Orel Mangala: "Bien, bien. El jugador, cuando ve la luz y se recupera de una lesión, obviamente, le cambia el talante. Está contento, como no puede ser de otra manera, puesto que ya dispuso de minutos en Copa. Seguro que participará mañana y espero que nos ayude porque es la intención de todo jugador y, en este caso, de Mangala, ayudar al equipo en ese medio del campo".

Cómo levantar la moral del grupo tras decir que la plantilla no vale para competir en España ni en Europa: "No, yo no he dicho eso, para no competir en Europa ni en España. No he comentado, no he hecho ese comentario nunca. Obviamente, yo tengo confianza en la plantilla, conozco la plantilla, pero estamos inmersos en tres competiciones y estamos viendo las dificultades que hemos tenido. Cuando hacía ese comentario, en el primer partido de Conference, sólo teníamos un jugador de ataque en el banquillo, que era Risco, y ese es el comentario. No es lo normal. Lo normal es poder tener jugadores en todas las posiciones y nosotros, desafortunadamente, no los tenemos, por el motivo que sea. Por ejemplo, el Sevilla tiene cinco jugadores de banda de un nivel altísimo: Ejuke, Vargas, Alfon... cinco jugadores y nosotros no tenemos ninguno. Entonces, bueno, pues tenemos unas deficiencias y tenemos que intentar subsanarlas de la mejor manera . El equipo, cuando yo me refería a tocar fondo, es porque hemos cosechado unos resultados muy malos y, a partir de ahí, el equipo tiene que levantarse. Peor no lo podemos hacer. Ahora tenemos que ser optimistas, tenemos que tener confianza, el equipo no tiene por qué tener ningún tipo de presión, sino salir con confianza mañana y competir como debe el equipo e intentar ganar el partido".

Vuelta de Juan Iglesias al Coliseum: "Siempre se recibe con mucho cariño. A Juan, aparte de como jugador, que sabemos todo lo que le ha dado al Getafe durante todos estos años a nivel profesional, a nivel personal yo le tengo mucho cariño porque, de alguna manera, yo fui quien le subió desde el filial y confiamos en él. Siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con todos sus compañeros y el club. Un cariño muy grande y siempre con mucha alegría volver a verle y darle un fuerte abrazo porque es un grandísimo jugador y una magnífica persona".