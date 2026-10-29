Fran Fuentes 29 OCT 2026 - 20:12h.

El conjunto azulón arrancó el partido perdiendo tras el tanto del equipo sevillano

Copa del Rey 2026/2027, en directo: partidos y resultados de hoy jueves

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El Getafe CF afrontaba su partido de Copa del Rey frente a la UB Lebrijana. El conjunto azulón, que atraviesa un momento complicado en LALIGA EA SPORTS, aprovecha el trofeo copero para intentar darle la vuelta a la situación deportiva. Sin embargo, los de José Bordalás empezaron perdiendo el encuentro, merced a un auténtico golazo de falta directa ejecutado por Pepe Tejero. La alegría en el estadio municipal de Lebrija fue máxima, así como la impresión de los aficionados tras conseguir anotar un tanto de tan bella factura.

Es más, la UB Lebrijana todavía alargaría su ventaja gracias a un segundo gol, obra de Yuyo. No obstante, el conjunto azulón lograría reaccionar y llevar el empate al marcador antes del descanso, mediante los goles de Abdel Aqbar y de Borja Mayoral.