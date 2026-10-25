Juan Pérez 25 OCT 2026 - 18:10h.

Los tres próximos partidos en LALIGA son muy, muy difíciles

David Soria se suma al enfado de José Bordalás en el Getafe con otra rajada: "Estamos en un momento anticompetitivo"

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El Getafe saborea uno de los peores momentos de su historia reciente después de una semana trágica donde dos goleadas han demostrado que el bloque está tocando la lona en pleno mes de octubre. La goleada del FC Lugano primero y ahora la del Athletic Club en San Mamés, dejan tocado al grupo con una frase alarmista del propio entrenador, porque José Bordalás es consciente de que es uno de sus peores épocas como entrenador en el conjunto azulón.

La confrontación dialéctica entre José Bordalás y Ángel Torres tras la derrota en la UEFA Conference League tiene ahora un nuevo capítulo difícil de explicar, una huida sin más explicaciones públicas en busca de una solución. El calendario en las próximas semanas no ayuda, pero sí el entender que hace falta una catarsis para cambiar la dinámica, y así se entiende de las declaraciones del técnico.

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Decimoséptimos en la clasificación y con un solo punto sobre los puestos de descenso, la solución de Bordalás es reiniciarlo todo desde el drama: "Estoy dolido y todo el equipo lo está. Es una derrota y una imagen que no nos podemos permitir de ninguna manera, y poco más puedo decir. La prueba es evidente, nos falta mucha consistencia", aclara mientras explica que sus equipos siempre han sido un fortín.

El técnico aclara que sus bloques "siempre han sido muy solidarios, muy fuertes a nivel defensivo y estamos atravesando un momento de mucha fragilidad. Tenemos que pasar página rápido, pensar en el próximo compromiso y corregir estos errores que nos están costando goles. Lo que sentimos es que hemos tocado fondo y a partir de ahí hay que cambiar rápidamente", confiesa.

El próximo mes del Getafe, muy duro

Este jueves el conjunto azulón se enfrenta a la Lebrijana en Copa del Rey, pero a partir de ahí los rivales no son los más sencillos para salir del bache. Los tres próximos equipos en LALIGA para el equipo capitalino son Sevilla FC, Villarreal y Atlético de Madrid, una ecuación que no apunta nada bien después del descalabro de la última semana. Sobre todo porque la situación, a la espera de fichajes y de la complejidad de los partidos venideros, necesita cambios radicales para olvidar y evitar y descalabro aún mayor.