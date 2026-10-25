Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 16:22h.

David Soria cree que todos en el Getafe tienen que subir su nivel

Ángel Torres sigue buscando fichajes para el Getafe y pasa de la pelea con Bordalás: "A todos se nos va la olla"

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El Getafe ha completado una semana horrible tras el 2-5 ante el Lugano en la Conference League que provocó un rajadón de José Bordalás y la respuesta de Ángel Torres con la derrota de este domingo por 4-0 en su visita al Athletic Club en San Mamés. Los azulones volvieron a dejar una pésima imagen y esto provocó la rajada enfadado de David Soria en DAZN tras el encuentro reconociendo que el equipo está en un momento "anticompetitivo" tras encajar nueve goles en dos encuentros, algo que no había visto en más de ocho años en el club.

El enfado de David Soria tras el Athletic-Getafe

Frustración tras el partido: "Estamos en un momento muy malo, en un momento en el que el equipo ahora mismo es anticompetitivo. La única solución es elevar el nivel personal de cada uno porque ahora mismo creo que nadie está dando el nivel de Primera División y en los resultados se está reflejando".

Momento del equipo: "Simplemente, cuando encajas nueve goles en dos partidos significa que no hay nada bien. Empezando por mí y terminando con el último compañero. Lo único que queda es elevar el nivel personal para que el grupal suba. Y estamos en octubre, nosotros veremos. Estamos a tiempo y hay que empezar ya a apretar".

Polémica con la rajada de Bordalás: "Estamos jodidos. El Getafe, que encaje nueve goles en dos partidos, es algo que en los años que llevo aquí no lo he visto jamás. Estamos mal, estamos mal todos. Psicológicamente tocados, frágiles y, a partir de ahora, no queda otra que apretar y que la clave es subir el nivel individual porque nadie está dando su mejor versión y eso el equipo lo nota

Expulsión de Mario Martín: "No he conseguido verla. Cuando la cosa va mal todo se vuelve en contra. No sé, no te puedo decir nada de eso".