"Llevo sufriendo desde mayo. El Lugano sería de Segunda en España", declaró

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José Bordalás estalla. El entrenador del Getafe CF se ha mostrado muy crítico en sala de prensa con la confección de la plantilla tras la durísima derrota en casa ante el FC Lugano, que le ha endosado una manita en el Coliseum (2-5). "Me siento engañado", ha llegado a admitir el técnico, en relación a la falta de efectivos de la plantilla azulona.

"Me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se ha prometido año a año. Estoy enojado, quiero mucho al Getafe, a la afición y esto es muy enojoso", declaró en rueda de prensa tras la derrota.

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A Bordalás se le vio enfadado durante la comparecencia, no sólo con el presidente y la dirección deportiva, sino también con el rendimiento individual de los jugadores: "No me quedo con nada. Estoy muy enfadado. No podemos encajar cinco goles y pensar que no pasa nada. Hemos cometido errores muy graves y la imagen de esta noche no la podemos permitir de ninguna manera. Lo venía avisando desde el mes de mayo, que iba a ser una temporada muy difícil con partidos cada tres días. Se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello", dijo.

"Ha sido muy evidente. Muchos errores a nivel defensivo, una fragilidad enorme. Nos llegaban simplemente con balones a las espaldas. No fijábamos marcas, han dado la vuelta al marcador muy rápido, nos han hecho dos en seis minutos y hemos podido encajar muchos más goles", explicó durante la comparecencia.

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Su gran crítica estuvo enfocada a la confección de la plantilla, que considera que no está prepara para afrontar tres competiciones: "La plantilla está descompensada, se ha demostrado y no aprovecho una derrota. No da para tres competiciones, no da ni para una. No es oportunismo, ya lo avisé. Esto es Primera División y hay que estar preparados para la Primera División".

"El Lugano sería de Segunda División en España y no se puede permitir que nos metan cinco goles. Hoy se ha podido demostrar por qué no hago cambios. Como entrenador no merezco esto", afirmó.