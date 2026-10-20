El Getafe pone fecha al fichaje de Sergio Ramos y tiene un plan para no fallar

Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 18:19h.

Ángel Torres y el "equipillo" valenciano que le ha robado a Dani Parejo

El club madrileño también persigue a Jadon Sancho

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El Getafe se ha propuesto ser el gran animador del mercado de fichajes otoñal lejos de ambas ventanas oficiales. El club sondea jugadores sin equipo para tratar de reforzar una plantilla que tiene por delante tres competiciones. Ya cerró hace unos días la llegada de Dani Carvajal, quien ya ha tenido hasta tiempo de debutar. Quién sabe si el próximo en hacerlo podría ser Sergio Ramos.

El Getafe sopesa la opción de fichar a Sergio Ramos para el centro de la defensa. Al sevillano habría que sumar la posibilidad de que Jadon Sancho también recale en el Coliseum. Dos nombres que, sin duda, elevarían el nivel del plantel azul. En lo que al camero respecta, el club ya informó que andaba en negociaciones con el entorno del zaguero para conocer su predisposición a firmar. De momento no parecen ir por mal camino.

Ángel Torres, presidente del Getafe, también desveló este pasado fin de semana cómo avanza esta opción e incluso se atrevió a poner fecha al fichaje de Sergio Ramos. La operación incluiría un detalle que cambiaría la plantilla en cierto modo. Para facilitar su fichaje, el club busca dar salida a un central en invierno y Abqar está en muchas quinielas.

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"Es un tema en el que llevamos más de tres meses. No es un tema prioritario. Si en enero traemos un central...". Si se pone a tiro, lo ficho", agregó Torres.

La opción de Jadon Sancho

El club, en palabras de su director deportivo Toni Muñoz, también valoró la posibilidad de fichar a Jadon Sancho. "Estamos estamos pendientes de cualquier situación en la que se pueda dar y estamos alertas, trabajando. Lo importante es que los que tenemos son buenos", comentó el dirigente.