Pablo Sánchez 19 OCT 2026 - 22:35h.

Tras Carvajal y Parejo, el Getafe señala un fichaje bomba desde el Manchester United

El club quiere seguir sumando refuerzos en este mes de octubre

Compartir







El Getafe está empeñado en convertirse en el gran animador de LALIGA en materia de fichajes fuera de las ventanas oficiales. En medio del primer trimestre del campeonato, el conjunto madrileño ya cerró un refuerzo de renombre como el de Dani Carvajal y trabaja en otros dos importantes como son los de Sergio Ramos y Jadon Sancho. Toni Muñoz, director deportivo del club, avanzó en qué estado se encuentran las negociaciones por ambos futbolistas.

Así lo expresó ante los micrófonos de DAZN un rato antes del inicio del encuentro frente al Rayo Vallecano en el Coliseum. "En la dirección deportiva estamos trabajando para intentar ver los posibles jugadores que estén en situación que podamos firmar en lo deportivo y en lo económico. Estamos mirando todo", comentó sobre Ramos.

PUEDE INTERESARTE De su charla con Bordalás al primer entrenamiento: así han sido las primeras horas de Dani Carvajal tras fichar por el Getafe

"Es lo mismo. Estamos ahí, estamos pendientes de cualquier situación en la que se pueda dar y estamos alertas, trabajando. Lo importante es que los que tenemos son buenos", argumentó sobre Jadon Sancho.

El debut de Carvajal

Dani Carvajal fue la noticia más llamativa del partido de este lunes frente al Rayo Vallecano. El lateral volvió a jugar de inicio un partido desde hace meses y el club aplaudió esa predisposición a jugar prácticamente desde su llegada. "Muy contento que esté con nosotros, que pueda jugar, que pueda debutar. Y yo creo que las mismas ganas que tenemos nosotros de que estuviera aquí en el equipo y poderlo disfrutar, yo creo que él transmitía también eso. Y contento, esperemos que le salga bien".