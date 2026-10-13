Fran Fuentes 13 OCT 2026 - 14:08h.

El presidente de la entidad bromea con más posibles llegadas: "Siempre estoy inquieto, como me aburro aquí..."

El Getafe CF prepara un triple bombazo con Dani Carvajal cerrado y dos fichajes más

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El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe CF se ha terminado cerrando este mismo miércoles. aunque podría no ser el único en llegar. El jugador ya ha saludado a José Bordalás e incluso se ha entrenado junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva. De este modo, el defensa se preparará para el próximo compromiso del conjunto azulón en LALIGA EA SPORTS, el derbi madrileño frente al Rayo Vallecano en el Coliseum. Sin embargo, Ángel Torres, presidente de la entidad, no cierra la puerta a nuevos movimientos en las próximas horas, aunque admite que todo dependerá un poco de las necesidades que exprese el técnico.

Así lo ha recogido El Chiringuito esta misma mañana. El presidente del Getafe se ha mostrado muy satisfecho con el movimiento: "Está ya entrenando, ya le habéis visto. Bien, lo que hemos intentado se ha conseguido", expresa. Sobre la posibilidad de firmar a Dani Parejo, Ángel Torres juega al despiste: "No, no lo sé. El otro día le vi en los toros, pero nada más", explica. Eso sí, reconoce que todavía no se han establecido conversaciones para tratar de incorporarle: "No, nada". Pese a todo, no le cierra la puerta ni mucho menos: "Bueno, yo creo que los grandes futbolistas... pero tenemos una gran plantilla. A ver qué decide el míster ahora", comenta.

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Volviendo al tema de Dani Carvajal, el presidente del Getafe cree que no hay que desviar la atención del ámbito deportivo con el encuentro de la UEFA Conference League: "Ilusionados, pero tenemos pasado mañana un partido que es muy importante y tenemos que centrarnos en eso", explica. Al volver a ser preguntado por el mercado de fichajes y si llegará alguien más, Ángel Torres no cierra la puerta, pero sí que bromea con el tema: "Bueno, en el fútbol lo que por la mañana es blanco, por la noche puede ser negro. Yo estoy siempre inquieto, como me aburro aquí...", comenta, con una sonrisa.

Por último, desconoce si el lateral de 34 años estará disponible para el partido del próximo lunes frente al Rayo Vallecano: "Él dice que viene bien, pero tiene que hablar con el míster y respetar los plazos", sentencia.