Alberto Cercós García 29 NOV 2026 - 16:51h.

Día de homenajes y mucha emoción en Valencia, con Marc Márquez como claro protagonista

La divertida anécdota de Marc Márquez con el Rey Felipe VI al recibir su felicitación por teléfono

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Marc Márquez ya ha escrito el último capítulo de su historia como piloto de MotoGP. Y lo ha hecho como solo podía hacerlo él: peleando hasta la última vuelta y subiéndose al podio en el Gran Premio de Valencia. El ilerdense terminó segundo, por detrás de Raúl Fernández y por delante de Pedro Acosta, en una jornada que difícilmente olvidará. Con una Ducati completamente dorada y el casco de campeón, el ocho veces campeón de la categoría reina recibió el cariño de los 97.000 aficionados presentes en Cheste, que corearon su nombre y le regalaron una despedida a la altura de su leyenda. "Casi ganamos. Os agradezco todo el apoyo. La moto la voy a echar de menos, sí, pero siempre la podré usar. Esto ya no lo podré vivir", reconoció emocionado ante el público nada más terminar la carrera.

La mañana ya había dejado las primeras lágrimas con el homenaje de Ducati, que preparó una moto dorada para su última carrera. Pero lo más especial llegó después de cruzar la bandera a cuadros. Sus compañeros de parrilla, rivales durante tantos años y algunos de los protagonistas de sus batallas más memorables, quisieron acompañarle en un momento histórico. También pudo estar presente su hermano Álex, que había sufrido un broncoespasmo severo y había tenido que ser hospitalizado durante la mañana. Tras recibir el alta, consiguió llegar al circuito para no perderse la despedida de Marc. Ambos pudieron fundirse en un abrazo antes de la carrera, durante el pasillo de honor preparado en el pit-lane, una imagen especialmente emotiva después del susto vivido horas antes.

Marc Márquez y la emoción en la grada

Después llegó el momento de la afición. Márquez se acercó a la grada y se rompió. Con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo frente a los seguidores que habían teñido Cheste de rojo y coreaban su nombre. Quiso guardar aquella imagen para siempre: "He querido mirar a la grada para que mi retina guardara ese momento", explicó después. También bailó y celebró con ellos. El resultado quedó en un segundo plano: quería despedirse de quienes le acompañaron durante tantos años.

En el box, la emoción tenía otros protagonistas. Álex, que siguió la carrera desde dentro tras el susto médico, no pudo contener las lágrimas. «Es el mejor hermano del mundo» y «hoy se me rompe algo dentro», reconoció. Sus padres, Julià y Roser, también vivieron la última carrera con los ojos empañados, mientras Gemma Pinto acompañaba a Marc. Al terminar, los abrazos se mezclaron con las lágrimas. Marc se marcha de MotoGP, pero en Valencia quedó claro que deja una familia y una afición que le recordarán siempre. Las cámaras captaron sus rostros desencajados y los abrazos entre ellos, una estampa que resumió mejor que cualquier discurso lo que significaba aquella despedida para los suyos ante todos los presentes.