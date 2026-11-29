Alberto Cercós García 29 NOV 2026 - 14:51h.

Raúl Fernández gana en Cheste, en una carrera muy especial para Marc Márquez

La emotiva despedida 'a lo Marc Márquez' de Ducati que ha terminado en lágrimas: "Te hemos visto caer y levantarte otra vez"

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El motociclismo ha vivido una despedida a la altura de una de sus mayores leyendas. Marc Márquez ha disputado este domingo su última carrera en MotoGP y ha vuelto a demostrar que, hasta el último momento, su instinto competitivo permanece intacto. En un Gran Premio de Valencia cargado de emoción, el piloto de Ducati ha peleado por las posiciones delanteras y ha terminado cruzando la línea de meta en segunda posición. Una última exhibición para cerrar una trayectoria irrepetible en la categoría reina, con ocho títulos mundiales y un legado que difícilmente tendrá comparación. El público del Circuit Ricardo Tormo ha podido disfrutar de sus últimos kilómetros en competición, con el de Cervera regalando una despedida de las que quedan para el recuerdo.

La victoria, sin embargo, ha tenido acento español y ha sido para Raúl Fernández, que ha conseguido imponerse en Valencia para poner el broche de oro a su temporada. El piloto de Trackhouse ha subido a lo más alto del podio, acompañado por un Marc Márquez que ha podido despedirse desde el cajón y por Pedro Acosta, tercero. Un podio completamente español para una jornada histórica, con tres generaciones de pilotos compartiendo protagonismo y un denominador común: el espectáculo.

Para Márquez, el resultado supone una manera inmejorable de decir adiós a MotoGP, después de tantos años de victorias, caídas, lesiones, remontadas y momentos inolvidables. Esta vez no había un campeonato en juego ni una próxima carrera que preparar. Solo quedaba disfrutar de los últimos metros de una historia gigantesca.

Así ha terminado la carrera en Valencia