Jorge Martín se sincera sobre su año más complicado, el papel de Marc Márquez y su cambio para 2027: "Mi sueño"
Jorge Martín repasa en ElDesmarque un 2026 muy complicado, batallando con Marc Márquez por el título de MotoGP
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Jorge Martín ha cerrado una de las temporadas más especiales y complicadas de su carrera deportiva. Después de un 2025 marcado por las lesiones, los problemas y una relación muy complicada con Aprilia, el piloto madrileño ha conseguido darle la vuelta a una situación que parecía prácticamente irreversible. Ha terminado peleando por el Mundial de MotoGP y recuperando las mejores sensaciones sobre la moto. En una entrevista concedida a Mela Chércoles para ElDesmarque durante el GP de Valencia, Martín repasa todo lo vivido, reconoce qué le ha faltado para llegar a su máximo nivel y habla de su futuro en Yamaha.
Jorge Martín presume de una remontada personal y deportiva que parecía imposible. "Siempre creo que el esfuerzo merece la pena. Ha sido un año muy bonito, muy grande poder remontar una situación que el año pasado parecía casi irreversible, con lesiones, peleas con el equipo y, al final, hemos podido darle la vuelta completamente y acabar muy bien, peleando por un Mundial. Y también con una relación con Aprilia. Al final imagino que es el valor que tengo como piloto y los valores también de no rendirme nunca, de siempre sacar lo máximo de mí. Creo que mi potencial es mayor del que he podido demostrar este año, pero he hecho lo que estaba en mis manos en la condición en la que llegaba y con el contexto en el que llegaba. Estoy orgulloso de eso".
La falta de tiempo y experiencia con Aprilia ha sido su gran hándicap durante la temporada. "Para mí está muy claro: me ha faltado tiempo, me han faltado vueltas, me han faltado grandes premios con la Aprilia. He sentido que este año ha sido un poco mi año de construir, mi año de ir llegando y no estar al cien por cien desde el principio. Y eso se nota mucho". También reconoce el privilegio que ha supuesto volver a medirse con Marc Márquez: "Para mí siempre es un privilegio poder pelear contra Marc. Creo que, entre Valentino y él, ambos han sido impresionantes para el deporte, pero no te podría decir uno como el mejor de la historia. Poder haber peleado con él de tú a tú siempre es un orgullo y siempre aprendo algo también de pelear contra él".
De plantearse la retirada a cumplir un sueño: Yamaha
Martín reconoce que estuvo muy cerca de abandonar, pero su fe le ayudó a seguir. "No he llegado a ver, obviamente, a Jesús cara a cara, pero es verdad que he estado muy cerca de ir... Le llamé a la puerta, lo único que no me abrió. Quizá podemos hacer esa metáfora. Creo que es algo mucho más superior. Está claro que me siento protegido, me siento en ese sentido completamente cubierto por ese lado. Pero estuve muy cerca de irme a otro lugar. Es algo que ya he vivido. He vivido la peor cara de este deporte, la peor cara de la vida quizá. Y aún tengo ganas de seguir. Esto me demuestra mucho de cuánto lo quiero".
El piloto madrileño reconoce la superioridad de Márquez, pero también reivindica su propio rendimiento. "Yo creo que lo ha ganado Marc, eso sin duda. Si lo ha perdido Aprilia tendrías que hablar con ellos y que te digan qué han hecho mal. Por lo que a mí respecta, está claro que he hecho algún error, pero no he sido el mejor, obviamente. Por eso no he ganado. Pero por lo que estaba en mi mano, creo que he sacado más de lo que pensaba. No pude hacer la pretemporada, las primeras carreras no estaba bien con la moto y me ha faltado un año de experiencia. Creo que yo he hecho lo que tenía que hacer. Siempre he sido uno que le ha intentado poner las cosas difíciles, de los pocos que ha sido capaz de ponérselas difíciles. Y eso ya a mí me enorgullece".
Martín explica por qué decidió apostar por Yamaha pensando en su futuro. El madrileño reconoce que la marca japonesa siempre estuvo presente en sus sueños de infancia, aunque insiste en que su elección responde también a motivos personales y familiares. "Yo siempre me he movido por instinto. Mi sueño siempre ha sido estar en Yamaha porque, cuando era pequeño, veía a Valentino, veía a Lorenzo y ha sido lo que veía desde pequeño. Eso también me tiró mucho. Pero al final tomo decisiones que creo que van a ser lo mejor para mí, para mi futuro y para mi familia en gran parte. Y esta era la mejor decisión. Así que ya veremos qué pasa".