Alberto Cercós García 28 NOV 2026 - 15:21h.

Justo en la salida de la 'sprint', tras esperar mucho a que el semáforo se apagase, la moto de Marc Márquez empezó a arder

Así se fraguó la retirada de Marc Márquez: con 'ayuda' de ChatGPT y el papel que jugó su hermano Álex

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Marc Márquez no puede tener ni una despedida tranquila. Y es que el de Cervera acaba de protagonizar una de las imágenes de la temporada. Tras clasificar en segunda posición y justo antes de su última 'sprint' en el Mundial de MotoGP, Márquez rozó la tragedia en la salida de la carrera corta de este sábado. Todo estaba desarrollándose con total normalidad. Los pilotos habían dado la vuelta de calentamiento y todo estaba preparado para el espectáculo. El semáforo se encendió y... no se apagaba. Fueron varios los que empezaron a quejarse, y es que estar mucho tiempo parado y esperando no es nada bueno para este tipo de motos.

El mayor damnificado ha sido la Ducati de Márquez, que en pocos segundos ha empezado a sacar un humo blanco y, luego, alguna llama que le pudo quemar al de Cervera. La reacción del español fue inmediata: intentó rápidamente mover la moto y, al ver el fuego, la tiró sin tapujos al suelo. Márquez empezó a correr hacia box, con la intención de coger la segunda moto para poder disputar la 'sprint'.

Y así ha sido. Márquez, ya en el box, se tranquilizó y tranquilizó también a todos esos aficionados que están en Valencia viendo el último baile del de Cervera en MotoGP. Eso sí, pese a que el fallo ha sido del semáforo y, por consiguiente, de la propia organización, Márquez ha recibido una sanción de Doble Long Lap. Una decisión que no ha gustado nada a la grada de Cheste.