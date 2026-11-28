Alberto Cercós García 28 NOV 2026 - 11:40h.

Marco Bezzecchi se marca un tiempazo histórico para hacer la última 'pole' de la temporada de MotoGP

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Marco Bezzecchi le ha cogido el gusto a hacer 'poles' de récord. El piloto italiano de Aprilia ha vuelto a ser el más rápido, por tercer Gran Premio consecutivo, arrebatándole a Marc Márquez la última 'pole' de la temporada. Mientras que el de Cervera sigue dando destellos de que sigue a un alto nivel (como gran parte del 2026), Bezzecchi ha dado un nuevo puñetazo sobre la mesa para intentar amarrar el subcampeonato del Mundial de MotoGP. Todo, en una primera fila, que cerrará Raúl Fernández.

"He disfrutado mucho, sabiendo que era mi último 'time attack'. La 'pole' era inalcanzable, pero muy contento. Esta siendo un fin de semana muy difícil, estoy relajado, de disfrutar y de estar más abierto. Aunque el resultado no sea el mejor, quiero disfrutar. Intentar el podio es uno de los objetivos, pero honestamente me da igual; solo quiero un gran recuerdo de la carrera", cuenta el español en DAZN tras lograr clasificar en segunda posición en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

La última gran alegría de Marc Márquez este sábado ha llegado fuera de la pista. El piloto de Cervera se ha llevado el BMW que se entrega al mejor clasificador de la temporada en MotoGP, un reconocimiento que premia al piloto más rápido a una vuelta durante todo el campeonato. Aunque el ilerdense no ha podido lograr la última pole del año en Valencia, su regularidad a lo largo de 2026 le ha permitido hacerse con este preciado galardón. Un nuevo premio para cerrar una temporada en la que ha vuelto a demostrar que, cuando está sobre la moto, sigue siendo uno de los grandes referentes de la categoría.

Además, Márquez ha conseguido cuatro poles, 14 primeras filas y 20 clasificaciones entre los diez primeros durante el campeonato, sin tener que pasar por la Q1 en ninguna ocasión. Unos registros que explican su dominio en el BMW M Award, un certamen que premia la regularidad y no únicamente al piloto que más veces consigue salir desde la primera posición. De hecho, el español ha sabido compensar las seis poles de Bezzecchi con una mayor consistencia.

Así ha terminado la clasificación en el GP de Valencia