Fran Fuentes 27 NOV 2026 - 19:24h.

Sería un caso sin precedentes en la historia del fútbol inglés

Mourinho podría ganar una Premier League a costa de Guardiola: esto dijo mucho antes del escándalo del Manchester City

Compartir







Tres clubes de la Premier League creen que sería una sanción justa obligar a Emiratos Árabes Unidos a vender el Manchester City por el caso de las 115 irregularidades financieras. El conjunto inglés, comprado por el fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos en 2008, ha sido declarado culpable de 114 irregularidades financieras y está a la espera de conocer la sanción, aunque han apelado la decisión de la comisión independiente.

Según la cadena británica BBC, que ha hablado con fuentes de algunos clubes de la Premier League, tres de ellos consideran adecuado que se obligue al país de Oriente Medio a vender el club. El Regulador Independiente del Fútbol inglés (IRF, por sus siglas en inglés), un organismo creado a raíz del caso de la Superliga europea, tiene poder para ellos si entiende que la propiedad de un club no es la ideal para llevar esa institución. En el caso de llevarse a cabo esta obligación de venta, sería un caso sin precedentes en el fútbol inglés.

Las posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City

De este modo, la sanción a la que se enfrenta el City puede ir desde una multa económica hasta una deducción de puntos y el descenso de categoría. Además, la opción más rumoreada es que el City pierda puntos durante más de una campaña, para tratar de castigar de ese modo los nueve años en los que hicieron trampas, entre otras cosas, inflando sus patrocinios por valor de más de 900 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Bajo lupa el fichaje del Kun Agüero por el Manchester City: el Real Madrid ofrecía más dinero al Atlético

En las próximas semanas y antes de finales de enero se conocerá la decisión de la apelación en la que trabaja otra comisión independiente, y se estima que antes de final de temporada exista una sanción en firme para el City, que esta vez no podrá acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, como sí hizo en 2020, cuando la UEFA le castigó dos años sin participar en competiciones europeas por violar el 'fair play' de la competición. En este caso, la Premier no reconoce la jurisprudencia de este organismo.