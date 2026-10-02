Emiratos Árabes Unidos presiona a Reino Unido por la sanción al Manchester City

Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 14:42h.

Ante una posible reducción de las inversiones en el país

Pep Guardiola transmite confianza al entorno del Manchester City con un mensaje rotundo: "Superaremos esto juntos"

Compartir







La Premier League, a pesar del parón por la ventana de selecciones, se encuentra en pleno terremoto después de que se conociera de forma oficial la culpabilidad del Manchester City en los 115 cargos que se le achacaban por incumplir las normas financieras. A la espera de que se resuelva la apelación del conjunto citizen presentada este viernes, el mundo del fútbol aguarda a conocer la sanción que le podría caer al club y que podría ser histórica mientras desde Emiratos Árabes Unidos presionan al Reino Unido amenazando incluso con una reducción de las inversiones en el país dependiendo de esta pena.

Según el medio económico Bloomberg, mandatarios de Emiratos Árabes Unidos han advertido al Gobierno británico de que la sanción que la comisión independiente decida y que puede ir desde la multa económica hasta la pérdida de puntos, descenso o incluso expulsión del fútbol profesional, puede tener un impacto en el "apetito para inversiones y compromisos a gran escala en el Reino Unido".

PUEDE INTERESARTE Bajo lupa el fichaje del Kun Agüero por el Manchester City: el Real Madrid ofrecía más dinero al Atlético

El Manchester City fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de Abu Dabi, que desde entonces se ha encargado de inyectar dinero en el club. Tal y como ha sido demostrado por la Premier League, el conjunto inglés defraudó más de 1000 millones de euros entre 2009 y 2018 en patrocinios inflados, la mayoría de ellos con empresas procedentes de Emiratos Árabes Unidos.

PUEDE INTERESARTE Mourinho podría ganar una Premier League a costa de Guardiola: esto dijo mucho antes del escándalo del Manchester City

Según datos de Bloomberg, en los últimos cinco años, Emiratos Árabes Unidos ha invertido más de 30 millones de libras (36 millones de euros) en sectores importantes del Reino Unido como defensa, ciencia y tecnología, además de que hay planeada una cumbre entre los dos países para octubre.

A su vez, la misma fuente indica que miembros del Gobierno británico están "frustrados" por la actitud de Emiratos Árabes Unidos en este escándalo, ya que entienden que estaban al tanto de las irregularidades cometidas por el Manchester City durante casi una década y que insistieron en que no estaban haciendo nada incorrecto.

PUEDE INTERESARTE Arsene Wenger y Mauricio Pochettino ya avisaron de que algo olía mal con la financiación del City

Polémica en el Reino Unido por las declaraciones de Andy Burnham sobre el Manchester City

La posición de Emiratos Árabes Unidos llega después de las controvertidas palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, que tuvo que retractarse tras decir que sería "muy preocupante" perder a los dueños del Manchester City si estos tuvieran que abandonar el club por el escándalo. Un portavoz de Downing Street tuvo que emitir un comunicado unas horas después en el que dejó claro que nadie está por encima de la ley y que los culpables tendrán que asumir las consecuencias de sus actos.

El Manchester City comunicó este viernes que ya ha presentado la apelación por las irregularidades financieras y se espera que haya un veredicto final para enero.