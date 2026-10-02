Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Fútbol Internacional
Competicion:

Revelan los sueldos de los principales seleccionadores y las diferencias entre ellos son abismales

Carlos Ancelotti, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino y Thomas Tuchel
Carlos Ancelotti, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y Thomas Tuchel. Europa Press (Montaje ElDesmarque)
Compartir

El sueldo de un seleccionador depende tanto de la federación a la que representa como del peso de su proyecto deportivo. El diario alemán BILD ha revelado las cifras exactas a través de una lista que contiene los salarios de varios técnicos internacionales, en la que aparecen entrenadores con una larga trayectoria en los banquillos europeos como Carlo Ancelotti o Mauricio Pochettino y otros que han asumido el reto de dirigir a algunas de las selecciones más importantes del mundo, como Xavi Hernández.

Carlo Ancelotti lidera la lista por delante de Jürgen Klopp

Según los datos publicados por BILD, el italiano encabeza la clasificación con diez millones de euros anuales como seleccionador de Brasil. Ancelotti se sitúa tres millones por encima de Jürgen Klopp, que ocupa la segunda posición con siete millones al año al frente de Alemania. El podio lo completa Mauricio Pochettino, que percibe 6,8 millones de euros por dirigir a Estados Unidos. En cuarto lugar, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, con seis millones anuales.

PUEDE INTERESARTE

Luis de la Fuente, Lionel Scaloni y Zinedine Zidane dentro del top 10

La quinta posición es para Luis de la Fuente. El técnico español, figura en la lista con un salario de cinco millones de euros por temporada. La clasificación también incluye a otros nombres destacados del fútbol europeo. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, ocupa el sexto puesto con cuatro millones de euros anuales, mientras que Zinedine Zidane aparece a continuación con 3,6 millones al frente de Francia.

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni
Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. Europa Press (Montaje ElDesmarque)
PUEDE INTERESARTE

Xavi Hernández es el octavo que más cobra. El técnico catalán, recientemente anunciado como seleccionador de Países Bajos, cobra tres millones de euros al año. La diferencia con Ancelotti es de siete millones anuales, por lo que el italiano percibe más del triple que el español. Cierran el grupo de los diez primeros Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, con 2,3 millones de euros, y Ralf Rangnick, al frente de Austria, con dos millones. La lista del diario alemán refleja una distancia salarial abismal entre los principales banquillos de las selecciones más importantes del mundo.

Temas