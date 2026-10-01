Alberto Cercós García 01 OCT 2026 - 15:58h.

Que Xavi Hernández haya cogido las riendas de la selección neerlandesa no convence a todo el mundo

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La llegada de Xavi Hernández al banquillo de Países Bajos no ha sentado igual de bien a todo el mundo. Wesley Sneijder, una de las grandes leyendas de la Oranje, ha puesto el foco en la decisión de la Federación Neerlandesa (KNVB) y, sobre todo, en los criterios utilizados para contratar al técnico español. El exfutbolista explicó en el programa Rondo, de Ziggo Sport, que había hablado en varias ocasiones con Nigel de Jong para buscar una vía personalizada que le permitiera completar su formación como entrenador. “La verdad es que me pareció llamativo. También me he reunido varias veces con Nigel, sobre cómo podíamos darle forma en lo relativo a un curso de entrenador. Entonces, en la KNVB fueron muy claros al respecto”, explicó.

El problema, para Sneijder, llegó cuando aquella puerta se cerró para él. “El curso acelerado en la selección neerlandesa ya no era posible, porque así lo había determinado la UEFA”, recordó. Sin embargo, ahora considera que la contratación de Xavi demuestra un cambio de criterio. “Porque Xavi hizo el A, el B y el Pro en cuatro semanas. Cuando todavía era jugador, a través de la federación española. Por supuesto que lo tiene, pero no según la norma de la KNVB. Me parece extraño, porque antes en realidad dices que todo entrenador está obligado a seguir el curso de 4,5 años”. El neerlandés añadió: “Ahora fichas a alguien que no lo ha hecho en absoluto, con el argumento de que ‘sí ha trabajado con grandes entrenadores’”.

Sneijder matiza hacia dónde van sus críticas

Sneijder quiso dejar claro que sus palabras no van dirigidas contra Xavi: “Se lo deseo tanto a Xavi como a la KNVB, pero me parece extraño”. También recordó que él propuso “apostar por un poco de personalización”, pero que “no se atendió esa petición”. Y fue más allá al cuestionar el argumento de la UEFA: “Lo que me parece del todo llamativo es que digan: ‘Lo ha determinado la UEFA’. Eso no es verdad. No es verdad, porque en muchos países sigue siendo diferente. No digo que yo quiera recibir una llamada mañana y hacerlo en un año, al contrario. Solo me parece extraño el criterio actual, peculiar”, sentenció.