El regate de élite de Ilyas El Arbaoui, el cachorro internacional del Bilbao Athletic

Juan Pérez 01 OCT 2026 - 15:12h.

El lateral izquierdo volvió a demostrar por qué es una de las jóvenes promesas de Lezama

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El rugido de Lezama llega cada vez más lejos en los parones internacionales por la consistencia de los canteranos, algo que va mucho más allá del primer plano donde están Unai Simón, Laporte, Nico Williams, Álvaro Djaló y Álex Padilla. Jugadores como Darlington Osuchukwu o Ilyas El Arbaoui son titulares en sus respectivas categorías con una presencia significativa, hasta el punto de dejar momentos de creatividad de primer nivel.

Ilyas El Arbaoui, lateral izquierdo de 18 años del Bilbao Athletic, suma con esta su octava temporada en el conjunto rojiblanco después de llegar al Alevín en la 19/20. Desde ahí ha competido en categorías encadenadas hasta pasar por Infantil, Cadete y Juvenil hasta dar el salto con el División de Honor con una presencia total en los dos últimos años, incluido los partidos de la UEFA Youth League.

El valor de Ilyas El Arbaoui en es esta ventana de selecciones pasa por su convocatoria con Marruecos sub-20, con la que viene de ser titular precisamente frente a Argelia, donde ha dejado un regate de lujo. La valentía y la clase de sacarse de la chistera un caño aprovechando el 3-0 en el marcador demuestra el potencial del jugador independientemente de su validez para la élite.

Ilyas lleva en la selección desde las categorías sub-15, ya fue campeón con Marruecos al Mundial sub-17 y ahora ha dado un salto cualitativo para saltar categorías hasta jugar con la sub-20 con tan solo 18 años, lo que impulsa su valor más aún en una selección de moda como lo es la africana con tanta calidad en sus botas. Ahora disputa el clasificatorio para la Copa Africana de Naciones sub-20, pero su aparición no es una casualidad, porque ya fue de la partida en los Juegos del Mediterráneo hace unos meses.

La historia de Ilyas El Arbaoui

Ilyas, de padres marroquís, nació en Bilbao y creció en el Valle de Trápaga. Desde pequeño su madre le apuntó al equipo del pueblo, al Trapa, y de ahí empezó a ascender hasta llegar con solo diez años a dar el salto a la cantera del Athletic. Admirador de Achraf Hakimi, el lateral ha dado el salto esta temporada al Bilbao Athletic para competir directamente en Primera Federación con lo que significa eso en su acercamiento al fútbol profesional.