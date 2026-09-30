Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 10:55h.

El central responde a todo tipo de cuestiones

Nico Williams explica su sorpresa con un "icónico" Sánchez-Pizjuán: "No me lo esperaba así"

Compartir







Dani Vivian está de vuelta en el Athletic Club. Tras tanto tiempo fuera de la dinámica del primer equipo, Edin Terzic vuelve a tener disponible a una pieza clave en el sistema defensivo de los leones. Este miércoles, el zaguero compareció ante los medios de comunicación y explicó el esfuerzo que tuvo que realizar durante el pasado curso.

Además, Dani Vivian habló de su ausencia en el pasado Mundial 2026, una consecuencia de priorizar al Athletic en todo momento.

PUEDE INTERESARTE Los tres casos más uno que ocupan a Mateu Alemany en el mercado del Atlético de Madrid

Las palabras de Dani Vivian en el Athletic Club

Un largo proceso de recuperación. "Estoy muy bien ya, ha pasado mucho tiempo para que pueda decir esto porque desde la temporada pasada, desde enero más o menos, tuve una lesión en el aductor y he ido arrastrando problemas que, en ese momento, el equipo tenía la situación que tenía y se decidió no parar. Al final es algo que había que hacer. Creo que había que poner todo para poder estar ahí. En los entrenamientos sufría mucho para poder llegar al partido. Me debo al club, me sacrificio por ello, y bueno, que con ese igual pues no pude estar a mi cien por cien... quizás sí, pero hay momentos en los que uno tiene que hacer que su ochenta sea su cien. Han sido meses de mucho trabajo".

La crítica recibida sin estar bien físicamente. "Nunca soy de leer ni de preguntar mucho cómo se me ve. Soy injusto conmigo cuando estoy mejor o peor, son situaciones difíciles, complicadas. Desde el momento en el que se decidió junto con el Servicio Médico, yo sabía lo que eso podía acarrear. Muchas veces uno tiene que sacrificarse de esa manera. Dolido, pues si las hubo, sí; satisfecho de lo que hice, también".

PUEDE INTERESARTE La sincera respuesta de Luka Modric tras el reconocimiento de leyenda del Sánchez-Pizjuán

No estar en el Mundial 2026... le dolió. "Sí me costó no verme en la lista. Creo que un jugador tiene que tener ambición, siempre la he tenido y siempre espero tenerla. Claro que dolió, trabajé mucho también para poder estar ahí, pero quizás no estaba en ese momento en mi mejor versión. A la Selección, como siempre ha quedado claro con Luis de la Fuente, van los que están en su mejor momento. Fue un momento duro pero me ayuda a aprender y a recapacitar".

No hubo conversación con Luis de la Fuente. "No hablamos, no. Él también ha dejado claro muchas veces que no va a dar explicaciones a ningún jugador de cuando está ni cuando no. Tampoco me hacían falta, cada jugador tiene que ser consciente de cómo está. No hay más".

Edin Terzic. "Ha sido un verano raro, muy raro. Me gusta entrenar y prepararme. He tenido todo el apoyo del cuerpo técnico y en especial de Edin, me entendió desde el primer momento. Él sabía en la situación que yo estaba y no le pilló de nuevas. Supo entenderme y darme confianza. Lo he recibido muy bien. Un jugador siempre quiere el apoyo y cariño de su entrenador y yo lo he tenido".

Una envidia sana por los campeones del mundo. "Lo he disfrutado mucho, he tenido mucho contacto con muchos de ellos. Si he tenido envidia ha sido sana de querer estar ahí, como es normal. Las cosas muchas veces suceden así, y como he dicho antes, lo que tengo ahora son otros cuatro años para volver a prepararme".