El 'Daily Mail ' avanza "la sanción más probable" para el cuadro citizen

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Inglaterra está en vilo a la espera de la sanción al Manchester City. La Premier League declaró culpable al club citizen de los 115 cargos de "infracciones graves" por saltarse el Fair Play Financiero de la competición nada menos que durante nueve temporadas. Ahora, sólo falta saber cómo se traducirá eso en términos deportivos y económicos.

Durante las últimas semanas han surgido distintas informaciones y especulaciones al respecto, que van desde un descenso administrativo hasta una posible expulsión total de la competición durante varios años. También se ha especulado con la opción de que sólo haya sanción económica, algo que a priori parece menos probable.

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El Manchester City podría jugar dos años en Championship

Ahora, el Daily Mail ha dado un paso más y, según fuentes cercanas del proceso, asegura que la sanción más probable a la que se enfrenta el Manchester City sería una deducción de puntos que le obligaría a descender a la Championship, segunda categoría del fútbol inglés.

Según la citada fuente, al City le pondría una "deducción importante" de puntos que haría imposible su permanencia en la Premier esta misma temporada, por lo que el próximo curso tendría que jugar en la segunda categoría. Además, añaden también que se podría añadir una segunda deducción de puntos el próximo curso que le haría prácticamente imposible el ascenso, por lo que estaría condenado a jugar durante dos años en la Championship.

Este sería el castigo deportivo, pues también se espera una gran sanción económica para el equipo de Mánchester. Por contra, una opción que parece casi descartada es su exclusión total del fútbol profesional, algo con lo que se había especulado durante las últimas semanas y que habría obligado al City a descender a League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés.

La idea de la Premier League, señala el citado medio, es anunciar el castigo antes de que se conozca la sentencia de la apelación. El City ya anunció un recurso por dicha condena, pero la respuesta de apelación no llegará hasta el próximo mes de enero.