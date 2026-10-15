Según publica 'The Telegraph', hay "confusión" entre los miembros de la primera plantilla

Arbeloa, acusado de conducta indebida en Inglaterra

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Álvaro Arbeloa empieza a estar contra las cuerdas. El técnico español no consigue dar con la tecla en este inicio de temporada con el Fulham FC, con el que todavía no ha logrado ni una sola victoria tras seis jornadas en la Premier League. Apenas ha sumado dos puntos de 18 posibles y el cuadro londinense es el colista de la competición, por lo que el futuro del técnico empieza a estar en entredicho.

De hecho, según publican desde Inglaterra, no sólo surgen dudas desde la grada, sino también desde el propio vestuario de Craven Cottage. Según 'The Telegraph', Arbeloa está teniendo "dificultades para convencer a sus jugadores", que ponen en cuestión tanto sus métodos de entrenamiento como los fichajes que llegaron procedente del Real Madrid, sin apenas experiencia en la élite.

Algunos futbolistas del Fulham "consideran que el planteamiento de Arbeloa les deja expuestos". Además, aseguran que sus métodos "han generado confusión" dentro del vestuario: "Algunos jugadores expresaron durante la pretemporada su preocupación por que la calidad de los entrenamientos fuera notablemente inferior a la que ofrecía el anterior entrenador, Marco Silva".

Álvaro Arbeloa, señalado en el Fulham

Arbeloa ha realizado modificaciones tácticas durante los últimos encuentros, pero los resultados no terminan de llegar. A su vez, señalan que "la incorporación de tres jugadores jóvenes procedentes del Real Madrid —Gonzalo García, César Palacios y Manuel Ángel, todos ellos a las órdenes de Arbeloa en España— también ha causado cierto malestar en el vestuario", ya que consideran que no tienen experiencia al máximo nivel, más aún en comparación con las salidas que se produjeron en verano, entre los que se incluían Raúl Jiménez y Harry Wilson.

Gonzalo es el segundo futbolistas que más minutos ha disputado hasta la fecha en el Fulham: ocho partidos y 553 minutos. El delantero ha marcado dos goles, pero sólo uno en la Premier League... y en la primera jornada, hace ya dos meses. César Palacios arrancó como titular, pero ha ido perdiendo protagonismo en los últimos encuentros. Y Manuel Ángel, por su parte, apenas suma 46 minutos entre todas las competiciones.

Cabe recordar que estos tres futbolistas aterrizaron en Craven Cottage gracias a Arbeloa, que los conocía de sobra de su etapa en el primer y segundo equipo del Real Madrid. El caso es que el Fulham se gastó cerca de 60 millones de euros en estos tres jugadores, sin apenas experiencia en la élite, algo que ahora empiezan a cuestionar desde el propio vestuario, donde tampoco han gustado su soberbia en algunas declaraciones en sala de prensa,