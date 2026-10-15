Fran Fuentes 15 OCT 2026 - 16:30h.

LALIGA los ha recogido en su escrito que remite al Comité Antiviolencia para proceder con la sanción

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Vinicius Júnior parece estar siempre en el centro de la polémica. A veces, incluso cuando no juega. Su sanción por cuatro partidos ligueros y sus declaraciones tras el triunfo del Real Madrid frente a la AS Roma son el episodio más reciente. Aunque también es noticia incluso sin que se juegue un partido del conjunto blanco o de la selección de Brasil. Y es que LALIGA ha incluido en su escrito de denuncias por incidentes en la octava jornada el cántico "Vinicius es un imbécil", entonado por aficionados de la Real Sociedad en el partido contra el Deportivo de A Coruña.

Así las cosas, el escrito de que LALIGA remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia, sobre cánticos que inciten a la violencia o con contenido insultante, reprodujo el insulto dirigido al delantero brasileño del Real Madrid en el estadio de la Real Sociedad, Anoeta, en San Sebastián. En repetidas ocasiones, hay quien justifica y legitima este tipo de conductas irrespetuosas de aficionados en base a una provocación previa del brasileño, cuyos gestos a la grada son frecuentes. Sin embargo, en este partido no estaba el Real Madrid ni el propio Vinicius sobre el césped, lo cual hace aún más sorprendente e injustificada dicha conducta.

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Otros cánticos irrespetuosos que nos deja la octava jornada en LALIGA EA SPORTS

Entre sus denuncias, LALIGA también reflejó los insultos contra España y la selección española que que, tres ocasiones, profirieron algunos seguidores del Alavés ante el Atlético de Madrid. Durante la disputa del partido, algunos aficionados del equipo local entonaron cánticos contra España, la selección y los españoles ("puta España y puta selección", "españoles, hijos de puta").

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Añadió igualmente que en el Málaga-Espanyol seguidores del equipo andaluz cantaron dos veces "Bryan muérete", dirigido al jugador visitante Bryan Zaragoza, autor del primer gol del partido (1-1) con el que se adelantó su equipo.

LALIGA, que solicita desde hace años más competencias para luchar contra la violencia en los estadios, recoge, a través de su plataforma LALIGAVS, los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos para contribuir a ello.