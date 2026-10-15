Fran Duarte Madrid, 15 OCT 2026 - 11:58h.

Iturralde ha recuperado la redacción del acta de una expulsión de Bibiane Shulz hace un año con el Athletic por agarrar del pelo a una rival que recibió una sanción muy diferente a la de Vinicius

Vinicius da la cara, no entiende la sanción, acepta los pitos y exige a los árbitros: "Siempre a mí"

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Vinicius Júnior fue expulsado en el partido contra el Villarreal después de agarrar a Saliba por el pelo en la jugada previa a su gol. El brasileño acabó con un gol anulado y viendo la tarjeta roja después de haber salido al terreno de juego solo 20 minutos antes. La reacción del brasileño, que veía como además de ser expulsado se le negaba un gol, fue desproporcionada y por eso el CTA le ha sancionado con 2 partidos más además de los 2 por el agarrón, sumando una sanción de 4 partidos en LALIGA que le obligan a perderse entre otros el Clásico del próximo 25 de octubre, clave para el devenir de la temporada.

Iturralde y el precedente con Bibiane Shulz

Una sanción que, tal y como desveló Iturralde González, podría haber sido de solo 1 o 2 partidos, teniendo en cuenta el precedente de una sanción del CTA a Bibiane Schulz en una acción muy similar. “Es un precedente relativamente de ahora, de hace un año. Leo del acta: ‘La jugadora del Athletic Club Bibiane Schulz fue expulsada por el siguiente motivo: tirar del pelo a una adversaria sin estar el balón en disputa’. Ahora leo del acta de la roja a Vinicius: ‘Fue expulsado por el siguiente motivo: por tirar del pelo a un adversario con el balón en juego sin estar el balón en disputa’”, compara el excolegiado en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

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Una redacción exactamente igual en la agresión de la jugadora del Athletic que en la agresión de Viniocius, sin embargo, a la jugadora se le aplico otro artículo diferente a Vinicius que le permitió a su club reclamar. “¿Qué pasa? Y aquí está la clave: que a Bibiane le aplican el artículo 121. Por eso yo dije que a Vinicius le iban a meter el artículo 121, porque ahí hay jurisprudencia. ¿Qué pasa con el artículo 121? Aquí está la clave otra vez: que la sanción va de uno a dos partidos. O sea, si le hubiesen puesto dos, el Real Madrid podría haber peleado que le rebajasen a uno porque la clave está en si está en disposición de jugar el balón. Pero no, le aplican el 130, que la sanción va de dos a tres”, amplia Iturralde que trata de explicar por qué cree que a Vinicius le han aplicado un artículo más duro que a Bibiane Shulz.

“Eso habría que preguntárselo al Comité de Competición. Si piensas mal, pues le meten el 130 para que ese mínimo de dos partidos no se pueda recurrir, porque si le metes el 121... Puede recurrir a que se quede en uno. Es la misma redacción y es fútbol profesional, también el femenino, eh. A mí me parece muy grave. Puedes estar de acuerdo o no, pero es que es la misma redacción de acta y a una, a Bibiane Schulz, le metes el 121, que la sanción va de uno a dos partidos de sanción y si te ponen dos se puede recurrir, y a otro le pones el 130 y ya no puedes recurrir porque le ponen el mínimo de dos. Ostras, aquí veo una diferencia a la hora de aplicar el articulado. Esto me parece grave”, acaba valorando el excolegiado en el programa presentado por Dani Garrido.

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Indignación en el Real Madrid por la sanción a Vinicius

La sanción de 4 partidos ha caído como un jarro de agua fría en el club blanco y tanto Mourinho como Vinicius la valoraron tras la remontada contra la AS Roma. “¿Es normal que dos horas antes del partido un jugador sepa que le caen cuatro partidos de suspensión? No hace falta que me respondas. ¿Es normal? ¿No podían anunciarlo ahora, mañana por la mañana? ¿Tenían que hacerlo cuando veníamos de camino al estadio? En portugués se dice: “Gato escondido con la cola asomada”. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. El gato va por libre, se hacen cosas sin vergüenza. Va por libre. Dos horas antes de un partido, un jugador de un equipo español que ha hecho tres puntos para el prestigio del fútbol español, no me parece normal. Pero ya me parece normal, porque el gato ya no está escondido”, valoró el entrenador portugués tras el partido contra la Roma.

Muy similar a la línea que siguió Vinicius, que dio la cara tras conocerse la sanción y después de un partido muy malo del brasileño. “"No me acuerdo de un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. He intentado quitar al jugador delante de mí y al final me engancho de su pelo. La regla es nueva, siempre vienen de LaLiga o de los árbitros a Valdebebas, nos explican las cosas y nunca nos han dicho eso. Por eso me ha sorprendido tanto, pero no he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro. Contra 'Vini' todo es muy fácil porque la gente del otro equipo y la prensa van a decir que está bien. Estoy aquí para seguir evolucionando, porque sé dónde puedo llegar”, argumentó el brasileño tras la remontada en Roma.