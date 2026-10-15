Manu Carreño señala el poco fútbol del Madrid en Roma y advierte a Mourinho

Alberto Cercós García 15 OCT 2026 - 15:23h.

Manu Carreño lanza un aviso a José Mourinho tras la agónica remontada en Roma

Europa vuelve a creer en el Barcelona y el Real Madrid y los sostiene entre los favoritos a la Champions League

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El Real Madrid volvió a demostrar que nunca se le puede dar por muerto. El conjunto blanco firmó una remontada espectacular ante la Roma, pasando del 3-1 al 3-4 en apenas siete minutos, en una noche de épica y locura. Sin embargo, Manu Carreño, en su editorial de ElDesmarque, pone el foco también en las dudas que dejó el equipo. El periodista reconoce la hazaña, pero critica el planteamiento inicial de Mourinho, al que considera «cobardón» y «timorato». Ahora, la gran pregunta es si el técnico habrá aprendido la lección para lo que viene.