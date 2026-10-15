El árbitro deseó "mucha suerte" a los jugadores blaugranas de cara a la Champions

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La tensión del madridismo con el estamento arbitral ha llegado a tal punto de generar polémica en unas palabras que, a priori, no son más que una muestra de cordialidad. Es lo que ha pasado con el mensaje que trasladó Jesús Gil Manzano el pasado sábado en el Camp Nou a los jugadores del FC Barcelona tras el partido ante el Getafe CF, tal y como ha revelado ahora Movistar a través de la denominada 'RefCam', la cámara que el árbitro lleva colocada en la oreja.

Una vez concluido el encuentro, que acabó 3-0 a favor del equipo azulgrana, la gran mayoría de los jugadores se acercaron a saludar a Gil Manzano y sus asistentes, algo que suele ser bastante habitual. El colegiado, en este caso, se mostró educado con los futbolistas: deseó "mucha suerte el martes" en la Champions a Hansi Flick y otros futbolista, además de preguntar a Joan García cómo estaba de su rodilla.

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Estas palabras han provocado cierta indignación de muchos madridistas a través de las redes sociales. Consideran que "el afecto es excesivo" o que "a los del Getafe no les dice nada", en relación a su siguiente partido este mismo jueves de Conference League.

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Gil Manzano, evidentemente, también tiene palabras agradables con los futbolistas azulones. Bromea con Abqar sobre las tarjetas amarillas, pero es cierto que a ninguno llega a desearle suerte de cara a la competición europea, como sí hizo con la gran mayoría de jugadores azulgranas.

Se trata, en definitiva, de una muestra más de la excesiva tensión que se respira en el entorno del Real Madrid en todo lo relativo al estamento arbitral. Tal y como su propia televisión demuestra todos los días a todas horas, cada mínimo gesto o movimiento está bajo la lupa y consideran que todas las decisiones se toman en su contra.