El Barça saca a la venta la camiseta para El Clásico y su precio vuelve a desatar la polémica

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 OCT 2026 - 11:41h.

La nueva equipación en colaboración con GOLF WANG cuesta cien euros más que la edición de Ed Sheeran de 2025 y las versiones firmadas rozan los 3.000 euros

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El FC Barcelona ya ha desvelado la camiseta oficial con la que jugará El Clásico del próximo 25 de octubre. El club azulgrana y Spotify han elegido al músico y diseñador estadounidense Tyler, The Creator para protagonizar el nuevo cambio de imagen de la camiseta, que lucirá el logotipo de su marca GOLF WANG en el pecho. La colaboración llega acompañada de una colección de ropa y productos exclusivos, pero el precio de la edición limitada ha vuelto a desatar la polémica.

Una nueva colaboración para El Clásico

Desde que el conjunto azulgrana y Spotify pusieron en marcha esta iniciativa, artistas como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo han protagonizado el patrocinio de la camiseta para El Clásico. La colaboración con Tyler, The Creator va un paso más allá ya que, por primera vez, el artista también ha participado en la dirección creativa de la campaña gráfica y audiovisual. La iniciativa incluye una colección de ropa junto a Nike, con camisetas a 69,99 euros, sudaderas a 169,99 y una chaqueta bomber que alcanza los 499,99 euros. Además, Spotify celebrará el 24 de octubre en Barcelona la Copa De Golf, un evento que mezcla el mundo de la música y el de la moda.

El polémico precio de la camiseta del FC Barcelona para El Clásico

El conjunto culé ha anunciado una tirada de 1.899 camisetas en calidad 'match', con el logotipo de GOLF WANG en el pecho en lugar del habitual de Spotify. Los aficionados pueden adquirir esta versión por 499,99 euros, pero para quienes busquen una pieza todavía más exclusiva, el club también pondrá a la venta 22 unidades firmadas por los titulares de los partidos masculino y femenino, además de otras 11 rubricadas por Tyler, The Creator. Todas ellas tendrán un precio de 2.999,99 euros.