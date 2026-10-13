"Ahora es donde se va a medir de verdad la fortaleza de este Barça"

La dura crítica de Manu Carreño contra Mourinho

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Manu Carreño lanza un aviso al FC Barcelona. El presentador de ElDesmarque ha dedicado su editorial de este martes al equipo blaugrana, que disputará su segundo partido del curso en la Champions League. De momento, los de Hansi Flick suman nueve victorias en nueve encuentros, pero Carreño les advierte del calendario que se les avecina: tres partidos seguidos a domicilio de altísima exigencia antes de recibir al Real Madrid en el Clásico del Camp Nou.