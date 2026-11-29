Alberto Cercós García 29 NOV 2026 - 17:04h.

Desde la Generalitat ya están trabajando para que una curva del trazado valenciano tenga el nombre de Marc Márquez

Marc Márquez da espectáculo en su última carrera en MotoGP y sube al podio de Valencia

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El Circuit Ricardo Tormo de Cheste tendrá una curva con el nombre de Marc Márquez. Así lo ha anunciado este domingo Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, a su llegada al trazado valenciano, donde se ha disputado la última prueba del Mundial de MotoGP. El reconocimiento llega después de que el piloto haya anunciado que se retirará en este escenario y homenajeará su trayectoria. El campeón del mundo de 2026 quedará así vinculado para siempre al circuito de su despedida.

«Ya le he trasladado a Marc Márquez que elija la curva que quiera porque esa curva del circuito llevará su nombre», ha señalado Pérez Llorca. El president ha destacado la dimensión del piloto de Cervera y su importancia en el deporte español. «Es uno de los deportistas más importantes de la historia de España, a la altura de Gasol o de Nadal», ha afirmado. También ha calificado de orgullo para Cheste y la Comunitat Valenciana que su última carrera vaya a celebrarse en este trazado.

El propio Márquez podrá escoger qué curva llevará su nombre, tal y como le ha trasladado el president. El anuncio se produce en un fin de semana especial, con la última cita histórica del calendario mundialista entre el 27 y el 29 de noviembre. La programación incluye también la celebración de los MotoGP Awards, en una edición que tendrá al campeón español como uno de sus grandes protagonistas tras anunciar el final de su etapa en la categoría reina.

Pérez Llorca también ha confirmado que el Circuit Ricardo Tormo volverá a albergar el próximo año la última prueba del Mundial de MotoGP. Además, ha anunciado que en abril recuperará la cita del Campeonato del Mundo de Superbikes. El Gran Premio ha agotado las entradas disponibles, según la organización. Desde su inauguración en 1999, el trazado ha recibido más de 4,8 millones de espectadores y podría superar los cinco millones con la asistencia de esta edición.