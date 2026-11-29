Alberto Cercós García 29 NOV 2026 - 11:56h.

Marc Márquez dice adiós y en Ducati han tenido un gracioso gesto de despedida en el box

Marc Márquez acepta la sanción y lanza un último dardo a MotoGP: "No es lo más adecuado"

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La despedida de Marc Márquez en Valencia está dejando imágenes difíciles de olvidar. Después de anunciar que este Gran Premio sería su última carrera en MotoGP, el piloto de Cervera ha recibido un homenaje de Ducati en la previa de su última cita mundialista. El equipo italiano ha recreado la secuencia de carteles que el español utilizó el viernes para comunicar su retirada. Una despedida cargada de simbolismo que ha terminado con lágrimas en el garaje y un aplauso cerrado de sus compañeros.

Los integrantes de Ducati han formado un semicírculo en el box, cada uno con una cartulina, para trasladarle un mensaje sobre su aventura juntos. "Gracias por no rendirte nunca. Gracias por enseñarnos a creer juntos. Gracias por frenar siempre tarde, al límite. Gracias por cada salvada sobre el piano", comenzaba el homenaje. La emoción crecía con cada cartulina descubierta. Después llegaba una de las frases más emotivas: "Te hemos visto ganar. Sonreír. Sufrir. Te hemos visto caer. Te hemos visto levantarte otra vez".

El mensaje recordaba los dos títulos conquistados juntos: "Nos hiciste tocar el cielo dos veces. ¡Gracias por ser tú! El GOAT dentro y fuera de la pista. Disfruta del próximo capítulo". Una frase que resume la capacidad de superación del ilerdense. El último cartel, mostrado por Davide Tardozzi, team manager de Ducati, cerraba la dedicatoria con un guiño a la identidad del equipo: "MARC É ROSSO". Marc no pudo contener las lágrimas ante las palabras de quienes han compartido esta etapa con él.

Y todavía queda por delante una jornada que promete ser especialmente emocionante. La grada del Ricardo Tormo está a reventar y el ambiente en Valencia refleja que nadie quiere perderse el último baile del ocho veces campeón de MotoGP. Márquez disputará la carrera con una Ducati Desmosedici de decoración especial, completamente dorada y con detalles rojos, con el diez dorado en el depósito y a juego con su casco conmemorativo. Una imagen distinta para un día irrepetible, en el que la emoción se respira en cada rincón del circuito y el motociclismo se prepara para despedir a una de sus grandes leyendas.