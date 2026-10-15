Luis Enrique tiene un objetivo en el Barcelona y el PSG prepara una millonada por su fichaje

Pablo Sánchez 15 OCT 2026 - 06:58h.

Santi Cañizares compara a Hansi Flick con Guardiola y Luis Enrique y elogia su labor en el Barcelona: "Marca diferencias"

El club parisino tantea ciertas opciones para la próxima temporada

Compartir







La temporada que están protagonizando cada uno de los integrantes del vestuario del Barcelona para nada pasa desapercibida en las oficinas de muchísimos clubes. El éxito del cub blaugrana en este primer tramo del curso es extensible a cada posición. No solo los hombres de ataque brillan. La defensa culé tiene mucha parte de culpa y es ahí donde ha puesto sus ojos uno de los grandes clubes de Europa de cara al próximo mercado estival.

Hablamos del PSG y de Eric García. Según informa As, el central del Barça se ha convertido en el principal objetivo para la temporada venidera. Luis Enrique desea contar con él para el próximo año aunque sabe que no es una petición sencilla. El zaguero tiene contrato en vigor hasta 2031 y el conjunto parisio es consciente de que las negociaciones no serán sencillas, pero para ello prepara una buena ofensiva económica.

Se habla de que podría ofrecer hasta 70 millones de euros por el futbolista, una cifra bastante jugosa con la cual tratará de convencer al club y al jugador, a quien también le brindará un suculento contrato. Se avecina, de nuevo, un verano movido en las oficinas del Camp Nou.

Joan Laporta saca pecho

El presidente del Barcelona opinó esta semana que el equipo que dirige Hansi Flick está practicando "el mejor fútbol del mundo" y cuenta con una plantilla "muy competitiva" que, según ha subrayado, aspira a ganar todos los títulos.

"Lo digo con toda la humildad, pero creo que estamos practicando el mejor fútbol de Europa y, por lo tanto, del mundo. Hay otros equipos que también están muy bien, como el PSG o el Bayern de Múnich, que son candidatos a ganar las competiciones en las que participamos. Y después siempre falta alguna sorpresa y hay que estar atentos", ha afirmado.