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Manu Carreño pone en valor el tremendo nivel de Lamine Yamal y da una clave: "Se divierte y nos divierte"

Manu Carreño pone en valor el tremendo nivel de Lamine Yamal y da una clave: "Se divierte y nos divierte"
Manu Carreño, en ElDesmarque Mediodía. ElDesmarque
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Lamine Yamal sigue empeñado en demostrar que no tiene techo. Su exhibición con el FC Barcelona, que logró una contundente victoria ante el Galatasaray en Champions, vuelve a poner el foco en un futbolista que está marcando diferencias. Manu Carreño, en su editorial de ElDesmarque, ha destacado unas cifras que asustan: 12 goles y 10 asistencias en 14 partidos entre el Barça y la selección española, en pleno mes de octubre. Pero hay algo que va más allá de los números: su capacidad para desbordar, desesperar a los rivales y, sobre todo, disfrutar jugando al fútbol.

Puede ver el editorial de Manu Carreño íntegro en el vídeo superior.

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