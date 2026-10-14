Manu Carreño pone en valor el tremendo nivel de Lamine Yamal y da una clave: "Se divierte y nos divierte"

Alberto Cercós García 14 OCT 2026 - 16:15h.

Manu Carreño no duda en elogiar el nivel de Lamine Yamal en este inicio de temporada

Lamine Yamal en estado puro: su reacción cuando le preguntan si Mario Lemina ya le conoce

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Lamine Yamal sigue empeñado en demostrar que no tiene techo. Su exhibición con el FC Barcelona, que logró una contundente victoria ante el Galatasaray en Champions, vuelve a poner el foco en un futbolista que está marcando diferencias. Manu Carreño, en su editorial de ElDesmarque, ha destacado unas cifras que asustan: 12 goles y 10 asistencias en 14 partidos entre el Barça y la selección española, en pleno mes de octubre. Pero hay algo que va más allá de los números: su capacidad para desbordar, desesperar a los rivales y, sobre todo, disfrutar jugando al fútbol.