Lamine Yamal en estado puro: su reacción cuando le preguntan si Mario Lemina ya le conoce

Fran Duarte Madrid, 14 OCT 2026 - 12:09h.

ElDesmarque ha captado la reacción de Lamine Yamal nada más terminar el partido cuando le preguntan por las palabras de Mario Lemina

Edu Aguirre, Álex Silvestre y Petón imitan el regate de Lamine Yamal en El Chiringuito: "Es buenísimo, pero es un churro"

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El FC Barcelona sigue intratable con su racha de victorias. Diez victorias seguidas que confirman el mejor inicio de temporada de su historia con un jugador fundamental para todo lo que están logrando: Lamine Yamal. No hay ninguna duda de que Lamine es el futbolista más en forma del momento y uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro. Incluso los pocos que no querían ver esta realidad poco a poco van convenciéndose.

Es el caso de Mario Lemina, jugador del Galatasaray, que antes del partido contra el Barça se hizo viral por una entrevista en agosto de 2025 en la que le preguntaron por Lamine Yamal. “¿Quién es Yamal? No le conozco. Conozco a Sané”, afirmó el futbolista gabonés hace más de un año. Una frase que ha motivado al joven futbolista del Barça para volver a salirse contra el equipo turco con otra exhibición de regates y asistencias imposibles.

Precisamente Lemina buscó a Yamal con una entrada fortísima en el minuto 10’ intentando provocar al delantero del Barça y encarándose con él, pero Lamine no quiso entrar en provocaciones y se limitó a hacer lo que mejor sabe hacer. Al final del partido se produjo el encuentro entre Lemina y Lamine para hablar de esa entrada y dejando un rato de conversación entre futbolistas. Además, Lemina le presentó a sus hijos a Lamine y acabaron toda esta historia de la mejor manera.

La risa de Lamine Yamal tras las palabras de Mario Lemina

ElDesmarque consiguió captar la salida de Lemina y Lamine del estadio del Galatasaray y el de Rocafonda reaccionó a su estilo cuando le preguntaron por si Lemina ya sabía quién era. Puedes ver su reacción en el vídeo superior.

El futbolista del Barça también ha recuperado esa frase del defensor del Galatasaray para lanzarle un dardo en sus redes sociales con fotos y highlights de su partidazo que le valió el MVP del encuentro. "¿Me conoce ahora?", comenta el futbolista en la publicación.

Tras el encuentro, Eric García y Fermín, que conocen a la perfección a su compañero, avisaron que con estas frases que tratan de dejar mal a Lamine lo único que consiguen es motivarle aún más. “Lamine sabía esto de Lemina. A estos jugadores no les puedes picar porque se convierten en más peligrosos”, comentó Eric García tras lo sucedido. “Lamine lo sabía, no se le puede picar”, comentó Fermín también en la misma línea que Eric. Si no que le pregunten a los franceses, sobre todo a Rabiot en la Eurocopa de 2024 o a Zaire-Emery en el pasado Mundial, cuando ambos trataron de picar al delantero y acabaron pagándolo bien caro.