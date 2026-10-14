Juan Pérez 14 OCT 2026 - 09:57h.

Era una idea que la estrella del Barça ya tenía pensada desde antes

El uno por uno del Barcelona ante el Galatasaray: un claro sobresaliente lo cambia todo

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La goleada del FC Barcelona al Galatasaray es una demostración más de poder del equipo más en forma en medio mundo, y las conexiones de Lamine Yamal con sus compañeros son infinitas. El famoso regate previo al 1-3 en el partido de Champions League ha dado la vuelta al mundo con una pregunta que se repite entre los que intentan imitarlo y los que han quedado maravillados, ¿cómo logró hacer efectivo algo tan descarado en la élite del fútbol mundial?

El talante de Lamine Yamal frente a los micrófonos habla de su madurez incluso cuando tiene delante a jugadores de la talla de Thierry Henry, uno de los exjugadores más comprometidos con el análisis futbolístico en la actualidad. De hecho el francés abrió la entrevista de la CBS directamente con la pregunta sobre el famoso regate de la rabona, y el extremo explicó que ya lo tenía pensado desde hace tiempo por una razón muy concreta.

Lamine lo deja bastante claro y aclara que "últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiran al suelo, veía la oportunidad y que me podía salir. Es más bonito, me ha salido efectivo así que muy contento". Una explicación que el propio Henry le tuvo que traducir a sus compañeros entre los que están Carragher y Richards, exjugadores de Liverpool y Manchester City respectivamente.

En su aclaración el propio Yamal hace alusión a lo que vivió Thierry Henry en su etapa como jugador. "Siempre intento utilizar las fintas para coger espacio, tú lo sabes bien que los defensas se intentan acercar a ti y todo lo que sean fintas nos dan la vida", define. De hecho le pone nombre: "lo llamaría la casi rabona, y salió bien para la asistencia de Gordon", apunta. Un plus más para entender que esa genialidad no es cuestión de suerte, sino un trabajo pensado y repetido hasta la saciedad para poder ponerlo en marcha en partidos de primer nivel como el del Barça ante el Galatasaray.