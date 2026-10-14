Fran Fuentes 14 OCT 2026 - 08:03h.

El onubense define al extremo como "el mejor del mundo"

Tomás Roncero estalla por el 'Caso Negreira': "No nos vamos a callar hasta que se haga justicia"

Compartir







La victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray, la décima consecutiva en este arranque de curso, estuvo cimentada en una gran reacción del equipo en la segunda mitad. Uno de los jugadores que más agitó el avispero en la segunda parte, con permiso de la gran actuación de Lamine Yamal, fue Fermín López, a quien el extremo encontró en posición de gol y sirvió una asistencia medida. De este modo, el jugador destacó la especial química que tiene con el '10', al que ha definido como "el mejor del mundo".

"Lamine es un amigo y un gran compañero. Cuando la tiene él, siempre busco el desmarque porque sé que me busca y me ve. Es el mejor del mundo, tiene mucha calidad, nos llevamos bien fuera del campo y dentro del campo eso se transmite también", declaró a la conclusión del partido de la segunda jornada de la UEFA Champions League.

El complicado calendario del Barcelona, según Fermín: "Vienen unas semanas importantes"

Del mismo modo, Fermín también elogió la reacción del equipo "después de ese gol un poco extraño" que llegó a marcar el Galatasaray para adelantarse en el marcador en la primera mitad: "Veníamos dominando cuando nos han marcado, pero después hemos sabido remontar y gestionar el partido y hemos metido las que hemos tenido".

El centrocampista andaluz admitió que el Barça está "a un nivel muy alto", pero que "eso aún no sirve de nada, porque la temporada es larguísima". "Estamos trabajando bien, en una buena dinámica, pero tenemos que seguir así y no relajarnos", advirtió Fermín, consciente de que el equipo tendrá ahora una nueva reválida enfrentándose a Betis, PSG y Real Madrid en apenas doce días. "Sabemos que vienen una semanas importantes, con partidos complicadísimos y rivales muy difíciles, pero estamos preparados para darlo todo y ganar lo que queda este mes", ha sentenciado.