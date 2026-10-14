Edu Aguirre, Álex Silvestre y Petón imitan el regate de Lamine Yamal en El Chiringuito

La asistencia a Anthony Gordon ante el Galatasaray, "una obra de arte"

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El regate de Lamine Yamal, protagonista en El Chiringuito. Edu Aguirre, Álex Silvestre y Petón han intentado imitar la acción del atacante del FC Barcelona, que asistió a Anthony Gordon en el tercer gol ante el Galtatasaray tras una genialidad en el costado del área, amagando con una rabona para, tras un pequeño rebote, entregar el esférico al inglés en la jugada del 1-3. "Es una genialidad, pero es un churro", insistió Aguirre en un par de ocasiones mientras simulaba el mismo regate.

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