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Eric García muestra la herida que le dejó Rafa Leao durante el Galatasaray - Barça: "Un regalito que me llevo de Turquía"

Eric García muestra la herida que le dejó Rafa Leao durante el Galatasaray - Barça: "Un regalito que me llevo de Turquía"
Eric García en zona mixta mostrando la herida que le hizo Rafa Leao. ElDesmarque
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El FC Barcelona firmó una contundente victoria por 1-4 ante el Galatasaray en Estambul, en un partido en el que el equipo azulgrana comenzó perdiendo, pero que en la segunda parte fue capaz de imponer su superioridad con un Lamine Yamal estelar. Eric García, sin embargo, tuvo un encuentro algo más accidentado. El defensa culé le mostró en zona mixta a David Ibáñez un recuerdo que se llevó del partido. "Un regalito que me llevo de Turquía, jajaja. Una jugada con Leao, un golpe", explicó el jugador azulgrana entre risas y restando importancia al percance después del triunfo de su equipo.

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