Redacción ElDesmarque Madrid, 14 OCT 2026 - 12:11h.

Los culés ganaron por 1-4 y el defensa culé se llevó una marca de guerra

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El FC Barcelona firmó una contundente victoria por 1-4 ante el Galatasaray en Estambul, en un partido en el que el equipo azulgrana comenzó perdiendo, pero que en la segunda parte fue capaz de imponer su superioridad con un Lamine Yamal estelar. Eric García, sin embargo, tuvo un encuentro algo más accidentado. El defensa culé le mostró en zona mixta a David Ibáñez un recuerdo que se llevó del partido. "Un regalito que me llevo de Turquía, jajaja. Una jugada con Leao, un golpe", explicó el jugador azulgrana entre risas y restando importancia al percance después del triunfo de su equipo.