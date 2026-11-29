Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 16:10h.

Bellingham reclama que hubo contacto y no debería haber visto la segunda amarilla

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El Real Madrid sufrió un traspié en el partido de este sábado ante el Alavés con una derrota que frena el gran momento con las 10 victorias consecutivas con las que llegaba al Santiago Bernabéu. Los madridistas acabaron enfadados con el árbitro, tal y como reflejó José Mourinho, después de acabar con uno menos tras la expulsión de Jude Bellingham en una jugada en la que el VAR cambió el penalti por la segunda amarilla al inglés por "tirarse" tras la que el jugador ha pedido perdón.

En su propia aplicación, JB5, el mediapunta ha asumido las culpas por dejar al conjunto madridista con un futbolista menos aunque reclama que, pese a que pueda netendr que no sea penalti, no debería haber visto la segunda amarilla: "Devastado por el resultado de ayer. Siento que le quité al equipo la oportunidad de luchar realmente por una remontada al ser expulsado Respecto al incidente, estoy 100% seguro de que hubo contacto en mi rodilla y muslo, y en mi opinión, el ángulo desde atrás lo demuestra".

"No estoy del todo seguro de por qué ese ángulo no se le mostró al árbitro. Tal vez aún decidiría que el contacto no era suficiente para un penalti, lo cual es justo, pero es poco probable que me hubiera sacado una segunda amarilla por simular. Solo quería compartir mi perspectiva sin culpar a nadie ni crear un drama. Asumo toda la responsabilidad por ponerme en dos situaciones tontas que resultaron en una tarjeta roja. Todavía hay muchos puntos por los que luchar en LALIGA, y estoy seguro de que el equipo volverá a la senda del triunfo", declaró Bellingham.

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Unas palabras en la línea de lo que ya adelantó José Mourinho en sala de prensa tras el choque: "Mira, el penalti si te soy sincero, lo he visto en el banquillo y me ha parecido dudoso. Pero Jude dice que es penalti y dice que es penalti después del partido. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti, porque si el jugador después del partido dice que le han tocado, tengo que creer al jugador. En el iPad me ha parecido que podría ser un penalti exagerado pero, de momento, me quedo con esa sensación y con la certeza de lo que me ha dicho Jude".

Soto Grado cambió un penalti a favor del Real Madrid por segunda amarilla a Bellingham

Jude Bellingham fue, de nuevo, uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid hasta su expulsión después de ver una amarilla por protestar y una segunda por esa supuesta simulación en el penalti que Soto Grado había señalado de inicio. El audio VAR publicado por la Real Federación Española de Fútbol explica cómo fue la conversación para cambiar esa decisión que tomó el colegiado sobre el campo.

Figueroa Vázquez, árbitro de la sala VOR, llamaba así la atención del trencilla principal: "Vale, ahí ves que toca el balón y se cae el jugador sin que se perciba ningún contacto. Es la mejor cámara que tengo César". Ahí entró Soto Grado para confirmar que cambiaba su decisión por una segunda amarilla para el jugador británico: "Vale, el balón lo toca el del Alavés. No, primero toca ahí, vale. Vale, bien perfecto, se ve, se ve. Se tira al suelo y el del Alavés no le contacta. Voy a cancelar el penalti y le voy a amonestar por tirarse".