Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 22:55h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

El tremendo cabreo de José Mourinho con Soto Grado que obligó a Militao y Rüdiger a sujetarle

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El Real Madrid cayó derrotado por 1-2 ante el Deportivo Alavés en un encuentro en el que, esta vez, los hombres de José Mourinho no pudieron remontar el marcador en contra como ante el Celta y el PSV. Con el equipo volcado ya en la segunda parte, Kylian Mbappé redujo distancias y Soto Grado señaló un penalti que le corrigieron desde el VAR para terminar expulsado Jude Bellingham por tirarse.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 14 de LALIGA EA Sports.

Thibaut Courtois [4]: A pesar de que no fue el gran señalado en los goles del Alavés, lo cierto es que se marchó con dos tantos encajados en un encuentro en el que apenas le llegaron.

Fede Valverde [6]: Sigue rayando a buen nivel el uruguayo por la banda derecha, mostrándose con mucha seguridad en los duelos y siempre rápido a la hora de correr hacia atrás. Se la jugó en una conducción en área propia.

Ibrahima Konaté [6]: A pesar de que mantuvo a raya a Mariano durante todo el partido no pudo evitar el envío del punta a Ángel Pérez para hacer el segundo tanto vasco. Rozó la salvada milagrosa en el tanto de Toni Martínez.

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Dean Huijsen [2]: Señalado en los dos goles con un resbalón que no desaprovechó Toni Martínez para hacer el primero y perdiendo la marca de Ángel Pérez para que los babazorros ampliasen la ventaja.

Marc Cucurella [7]: A pesar de los dos goles del Alavés, lo cierto es que el equipo de Quique apenas llegó y gran parte de culpa la tuvo el lateral, que echó el cerrojo por su costado a un Ángel Pérez que marcó en la única en la que no estaban emparejados.

Aurélien Tchouaméni [5]: Le dio equilibrio al Real Madrid cuando el resto de sus compañeros estaba más volcado en busca del gol y fue sustituido al descanso con Mourinho pensando en la remontada.

Arda Güler [7]: El mejor del Real Madrid con balón durante la hora que tuvo sobre el campo jugando en una posición más retrasada y siempre pidiendo el balón para buscar balones filtrados al área de Sivera.

Brahim Díaz [4]: El malagueño, recientemente renovado, no aprovechó la oportunidad de inicio y fue otro de los damnificados en el doble cambio al descanso después de una primera mitad en la que apenas tocó la pelota en el área sin generar peligro.

Jude Bellingham [5]: Otro partido en su línea del futbolista inglés, presente por todas partes del campo y con poderío en los duelos. Le dio a Mbappé la asistencia del 1-2 y vio su segunda amarilla al entender Soto Grado que se tiró en un penalti señalado inicialmente y corregido por el VAR.

Vinicius Jr. [4]: Arrancó bien, con protagonismo en los primeros minutos y una ocasión clara que le sacó Sivera pero fue cayendo poco a poco y volvió a sufrir los silbidos del Santiago Bernabéu cuando no le salía nada. Mou le cambió a la derecha y, desde ahí, puso balones peligrosos.

Kylian Mbappé [7]: Mejoró su aportación al juego del Real Madrid combinando mejor que en otros encuentros y lo intentó con el marcador en contra hasta que anotó con una rápida jugada el primer tanto madridista de la noche.

Sustituciones de José Mourinho en el Real Madrid-Alavés

Bernardo Silva [4]: Se notó poco la incidencia del portugués en el partido con el equipo volcado, más pendiente en sujetar las contras, aunque estuvo flojo en la defensa de la jugada del segundo del Alavés.

Yan Diomande [5]: A pesar de que ralentizó el juego madridista, tomó la iniciativa con el equipo volcado a la hora de encarar a la defensa rival y poner balones como la jugada que inició en el tanto de Mbappé o el centro para el cabezazo de Espí al palo.

Carlos Espí [5]: Salió de nuevo a la épica y estuvo a punto de conseguirla con un remate al palo de cabeza en uno de los numerosos balones que ganó por arriba.