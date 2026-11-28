Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 23:12h.

El tremendo cabreo de José Mourinho con Soto Grado que obligó a Militao y Rüdiger a sujetarle

El equipo blanco jugó con un hombre menos los últimos minutos

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La gran sorpresa de la jornada en LALIGA EA SPORTS se produjo en el Santiago Bernabéu, donde el Deportivo Alavés se llevó los tres puntos ante el Real Madrid. El duelo tuvo de todo. Goles, tensión, ocasiones y también polémica. Una de las acciones clave se produjo en la recta final cuando Bellingham cayó dentro del área rival y el árbitro señaló penalti.

El Madrid tenía ante sí la oportunidad de empatar con varios minutos por delante. Sin embargo, el colegiado recibió el aviso desde la sala VAR para que acudiera a ver repetida la acción. En la pantalla, comprobó que Bellingham se había tirado y rectificó su decisión, mostrándole la segunda amarilla del partido al inglés y la consiguiente expulsión. Lo que pudo ser el empate blanco terminó en nada y con un futbolista menos.

La acción y la decisión del árbitro dio para todo tipo de opiniones. Los expertos arbitrales tomaron la palabra para opinar de una acción de la que sin duda se hablará mucho a lo largo de la semana.

Archivo VAR dejó claro en sus redes sociales que Bellingham se había tirado y que el árbitro acertó con la rectificación.

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González Fuertes, claro con la decisión

El analista arbitral también fue claro con la acción de Bellingham. En Marca, González Fuertes consideró que el arbitro había acertado y que hizo bien enseñándole la segunda amarilla al inglés. "No hay pena máxima y está bien mostrada la segunda amarilla al jugador inglés. Recoge los pies y no hay un contacto claro. Buena intervención del video arbitraje", dijo al respecto.

Mr. Asubío también explicó por qué no era penalti la acción sobre Bellingham. "Bellingham intenta llegar antes que Valentini al balón y, ante un posible contacto con el defensor, se deja caer buscando la pena máxima".

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Tras el partido, Mourinho dio su opinión sobre la jugada del penalti. "Mira, si te soy sincero, lo he visto en el banquillo y me ha parecido dudoso. Pero Jude dice que es penalti y dice que es penalti después del partido. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti, porque si el jugador después del partido dice que le han tocado, tengo que creer al jugador. En el iPad me ha parecido que podría ser un penalti exagerado pero, de momento, me quedo con esa sensación y con la certeza de lo que me ha dicho Jude".