Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 19:47h.

Así salen José Mourinho y Quique Sánchez Flores

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El Real Madrid y el Deportivo Alavés se citan este sábado en el Santiago Bernabéu para la disputa de la jornada 14 de LALIGA EA Sports con los dos equipos en claro estado de optimismo. Los blancos buscarán dormir colíderes ampliando su racha de 10 victorias consecutivas y los visitantes seguir la tónica de la 'resurrección' ante el Dépor en un choque en el que José Mourinho y Quique Sánchez Flores tienen estos once hombres para arrancar el envite.

En el Real Madrid, la principal novedad es la presencia de Vinicius Jr. desde el inicio después de sus cuatro partidos de baja por sanción en LALIGA EA Sports encadenados con dos suplencias, lo que le hacía no partir de inicio en la competición de la regularidad desde el derbi de finales de septiembre. Ocupará el lugar de Yan Diomande, que descansará en esta ocasión dentro de la pugna que ambos extremos mantienen por ocupar el costado zurdo del ataque.

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También descansará Bernardo Silva, llevando a Arda Güler a la base de la jugada junto a Aurélien Tchouaméni y permitiendo que juegue como titular Brahim Díaz tras anunciarse este viernes su renovación. Ibrahima Konaté y Dean Huijsen en el eje de la zaga y Jude Bellingham en la mediapunta volverán a jugar de inicio tras sus suplencias contra el PSV con Mourinho tirando de los tres en el descanso para remontar. Ferland Mendy ha vuelto tras lesión a una convocatoria con las bajas de Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Endrick por lesión y de Trent Alexander-Arnold por gripe.

En el Alavés, Quique Sánchez Flores regresa al Santiago Bernabéu, donde actuó de local como futbolista, con cuatro ausencias por lesión, la de Hugo Novoa, Carlos Benavídez, Facundo Garcés y Mikel Rodríguez con estos dos últimos aún con varios meses por delante para volver. La gran sorpresa en la alineación es la presencia de otro exmadridista como Mariano Díaz en el once titular junto a Toni Martínez en una delantera de la que se cae Lucas Boyé mirando al tramo final del encuentro por el alto nivel del argentino esta campaña.

Esta será la única novedad del técnico madrileño con respecto al equipo que volvió al camino del triunfo la pasada jornada frente al Dépor tras no haber vencido en LALIGA EA Sports desde el 6 de septiembre. El esquema seguirá siendo el 5-3-2 con Ángel Pérez y Abde Rebbach por las bandas y Denis Suárez ejercerá de enganche por delante de Carles Aleñá.

Alineaciones confirmadas del Real Madrid-Alavés

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius Jr.; Kylian Mbappé.

XI del Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Kosky, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Toni Martínez, Mariano Díaz.