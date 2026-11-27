Ángel Cotán 27 NOV 2026 - 10:28h.

El técnico luso provocó las risas de los periodistas

El Big Data predice la clasificación final de la Champions y todos los cruces: duelo español en octavos

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Un show. Así podría definirse la comparecencia de José Mourinho en la previa del duelo liguero ante el Deportivo Alavés. El entrenador del Real Madrid respondió a todo tipo de cuestiones, incluso las que se escapaban de lo estrictamente futbolístico. Su reacción a las elecciones generales de nuestro país motivó las risas de los presentes.

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Las palabras de José Mourinho en el Real Madrid

Análisis del Deportivo Alavés. "Dos días entre partido es poco, tres días es bien, lo que significa que no creo que tengamos problemas para recuperar a los jugadores. En el Alavés me está gustando mucho el trabajo que está haciendo Quique Sánchez-Flores. Su equipo tiene una identidad muy clara, nos espera otro partido complicado. En nuestro cabeza teníamos la necesidad de ganar los tres partidos que nos venían en casa".

Dean Huijsen. "Defender bien también significa ayudar a ser mejor ofensivamente al equipo. Cuando tienes seguridad atrás, una línea más altas y tus defensores ganan los duelos individuales, después tiene consecuencias en el trabajo ofensivo del equipo. Dean cuando estaba conmigo en la Roma era un niño y todavía tenía un camino a recorrer. La Premier y su dificultad lo ha mejorado en muchas cosas. Mi visión desde fuera es que el año pasado no ha sido una temporada muy buena para él. Rüdiger es un compañero importante para él y el perfil de Konaté también lo ayuda cuando juegan juntos".

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Jude Bellingham y la comparación con Zinedine Zidane. "No me gusta comparar a jugadores y generaciones diferentes. No me gusta".

La mejoría de Vinicius Júnior. "Tengo dificultad para responder algunas de vuestras preguntas porque para mí las cosas no son tan lineales como para vosotros. Semana pasada, Vinicius tenía que marcharse, era incompatible con Diomande, ahora tienen que jugar siempre los dos juntos... las cosas no son tan lineales. Veo que 'Vini' ha mejorado, pero quiero decir que la cosa más difícil es que el grupo te quiera y lo haga independientemente de tu rendimiento. Cuando era machacado por vosotros y los aficionados, su estructura de base la han criado sus compañeros".

El vestuario. "Caritas siempre encuentras, pero hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario. Obviamente que ha sido poco a poco, el periodo de pretemporada no es nunca un periodo donde tienes ese tipo de situación, pero son cinco meses juntos y no hemos tenido el problema. Puede llegar, pero creo que será absorvido por el propio vestuario si llega".

En contra del Big Data. "Champions es muy pronto, no sabemos cómo vamos a llegar al momento importante. La única cosa que quiero es no jugar playoff. Hay gente que dice que somos candidatos, después está el super ordenador... una mierda. A poco a poco".

Las elecciones. "No hay entrenamiento el domingo. No tenemos jugadores españoles, solo tenemos tres o cuatro".