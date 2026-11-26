Ángel Cotán 26 NOV 2026 - 20:13h.

Uno de los patrocinadores de la IV Gala Premios Desmarcadas

Las grandes figuras del deporte femenino se reúnen en la IV Gala de Premios Desmarcadas

Compartir







La IV Gala de Premios Desmarcadas no sería posible sin nuestros colaboradores. En ElDesmarque hemos tenido el placer de contar este jueves con Iberdrola, empresa líder en producción, distribución y comercialización de energía. Antonio Fernández representó a la afamada compañía y compareció ante la cámara de esta casa.

Iberdrola, con el Deporte Femenino y la IV Gala de Premios Desmarcadas

Iberdrola llega a esta IV Gala de Premios Desmarcadas en pleno aniversario: "Sí, 125 años estamos de aniversario y 10 años apoyando al deporte femenino. Ahora estamos con 35 federaciones, más de 800.000 mujeres. Hemos conseguido patrocinar más de 100 competiciones y ahí seguimos. Es importante darle notoriedad a que haya referentes, tenemos 30 embajadoras y todo esto hace que haya éxitos deportivos".

Antonio Fernández marcó los objetivos de su empresa y se marca un reto: "Seguimos en ello. Al final, esa brecha que hay todavía tenemos que ir cerrándola. Cuantas más referentes haya mejor, tenemos que seguir apostando por ello". Por último, el delegado institucional en Andalucía de Iberdrola puso en valor su trabajo: "Creo que al final, el estar al lado de todas estas deportistas ha ayudado a darles visibilidad, a generar referentes para las chicas y que haya muchas más mujeres que practiquen el deporte".