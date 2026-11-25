Fran Fuentes 25 NOV 2026 - 14:25h.

Estas son las mujeres galardonadas en esta cuarta edición, que tendrá lugar este jueves en el Teatro Lope de Vega de Sevilla

Carolina Marín y María Pérez, amigas, campeonas y desmarcadas: “Yo contigo me caso”

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La IV Gala de Premios Desmarcadas 2026 tendrá lugar este jueves, 26 de noviembre. En ElDesmarque y Mediaset España no fallamos, un año más, a nuestro compromiso con el deporte femenino. De este modo, las grandes figuras se dan cita en el teatro Lope de Vega de Sevilla para celebrar esta cuarta edición de unos galardones que reconocen el éxito deportivo a nivel de medallas y títulos, pero también los valores deportivos como la capacidad de superación, traspasar barreras y abrir camino para las generaciones venideras. Desde campeonas olímpicas y mundiales hasta referentes de la divulgación deportiva, todas ellas representan diferentes maneras de entender el deporte.

A continuación te ofrecemos los nombres de todas y cada una de las premiadas en esta IV Gala Desmarcadas 2026, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.

Virginia Torrecilla, un ejemplo de superación y resiliencia

La exfutbolista mallorquina es uno de los grandes referentes de fortaleza dentro del deporte español. Su trayectoria quedó marcada por un importante problema de salud que la obligó a apartarse de los terrenos de juego, pero su determinación le permitió regresar y protagonizar una de las imágenes más emotivas del fútbol femenino. Internacional absoluta y ganadora de numerosos títulos nacionales, representa la capacidad de levantarse ante las adversidades y seguir adelante.

Laia Sanz, una pionera que ha derribado barreras en el mundo del motor

La piloto catalana es una de las grandes referencias internacionales del motociclismo y los rally raids. Su impresionante palmarés incluye 14 títulos mundiales de trial y seis de enduro, además de once victorias en la categoría femenina del Rally Dakar sobre dos ruedas. También firmó una histórica novena posición en la clasificación general de motos y ha demostrado su versatilidad dando el salto a la competición sobre cuatro ruedas.

Carolina Robles, la perseverancia como camino hacia los sueños olímpicos

La atleta sevillana representa el esfuerzo y la constancia después de toda una vida dedicada al atletismo. Especialista en los 3.000 metros obstáculos, ha disputado dos Juegos Olímpicos y ha conseguido importantes resultados nacionales e internacionales. Su evolución hacia las pruebas de fondo y ruta demuestra su capacidad para reinventarse y seguir compitiendo al máximo nivel, convirtiéndose también en una referencia para las nuevas generaciones de atletas.

La Selección Española de Gimnasia Rítmica, una leyenda que sigue creciendo

El combinado nacional recibirá un reconocimiento que pone en valor décadas de éxitos internacionales y el legado de varias generaciones de gimnastas. Su reciente regreso a lo más alto de la gimnasia mundial confirma el enorme trabajo de un equipo que ha vuelto a situar a España entre las grandes potencias de esta disciplina. Un ejemplo de talento, coordinación, sacrificio y trabajo colectivo.

Marta Fernández, una campeona que no conoce barreras

La nadadora burgalesa se ha convertido en una de las grandes figuras de la natación paralímpica internacional. Nacida con parálisis cerebral, encontró en el agua el camino hacia una trayectoria repleta de éxitos. En su debut paralímpico conquistó tres medallas, incluido un oro, y desde entonces ha seguido acumulando títulos mundiales y europeos. Su historia es un ejemplo de talento, determinación y superación personal.

Vikika Costa, la divulgación del fitness como herramienta para transformar vidas

Verónica Costa, conocida popularmente como Vikika, ha convertido su pasión por el entrenamiento y los hábitos saludables en un proyecto de divulgación que alcanza a millones de personas. Pionera en la difusión del entrenamiento de fuerza entre las mujeres, ha contribuido a desmontar prejuicios y acercar el fitness a un público cada vez más amplio. Cofundadora de Entrena Virtual y Vikika Team, representa el deporte como herramienta de bienestar.

Sara Ouzande, liderazgo y determinación sobre la piragua

La asturiana se ha convertido en una de las grandes referencias del piragüismo español y ha tomado el testigo de Teresa Portela. En el último Mundial de Poznan logró un doblete de plata en el K4 500 y bronce en el K1 200, siendo la única española en conseguir dos medallas. Acumula cinco preseas mundiales y dos europeas, además de ocho medallas internacionales esta temporada. Líder del K4 español, compagina la exigencia deportiva con sus estudios de Psicología y mantiene vivo el sueño olímpico de Los Ángeles 2028.

Ona Carbonell, una leyenda de la natación artística y referente de la conciliación.

La barcelonesa es una de las deportistas españolas más laureadas de todos los tiempos, con dos medallas olímpicas y decenas de preseas mundiales y europeas. Su legado va más allá de los resultados: ha reivindicado la posibilidad de compatibilizar la maternidad y el deporte de alto rendimiento. Su regreso a la competición después de ser madre abrió un debate necesario sobre la conciliación en el deporte de élite.

Marina Alabau, una campeona olímpica que abrió camino en la vela española.

La regatista sevillana hizo historia al conquistar el oro olímpico en windsurf en Londres, convirtiéndose en una de las grandes referentes de la vela nacional. A ese éxito suma títulos mundiales y europeos y una trayectoria que la sitúa entre las deportistas más importantes de su disciplina. Su talento y capacidad para abrirse camino en un deporte exigente la convierten en un referente para las nuevas generaciones.

Fundación Cajasol Andalucía, un doblete histórico para el voleibol femenino andaluz

El conjunto de Dos Hermanas ha firmado una temporada extraordinaria al conquistar por primera vez la Copa de la Reina y proclamarse campeón de la Liga Iberdrola. Un doblete que sitúa al voleibol andaluz en lo más alto del panorama nacional y que premia el trabajo de un club que lleva años apostando por el deporte femenino, la formación y el talento de la tierra. Su histórica participación europea supone un nuevo paso en su crecimiento.