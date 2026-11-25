Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 11:35h.

Sara Ouzande ha cosechado varios éxitos nacionales e internacionales

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El piragüismo ha dado multitud de alegrías al deporte español históricamente. Y lo sigue haciendo, principalmente merced a las paladas y el liderazgo de Sara Ouzande. La asturiana de Villaviciosa ha tomado el testigo de la gran Teresa Portela como gran figura del piragüismo femenino español y se encuentra en su mejor estado de forma. El reciente Mundial de Poznan se saldó para nuestro país con seis medallas, pero sólo Ouzande hizo doblete. Lideró la plata del K4 500 y también se colgó el bronce en el K1 200.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.

Sus lágrimas al conseguirlo dan fe del trabajo que le ha supuesto a esta luchadora nacida en Asturias, que compite con el club Los Delfines de Ceuta y que entrena en Sevilla largas temporadas en La Cartuja. La dársena del Guadalquivir se ha convertido en su otra casa para forjar una trayectoria ya jalonada por cinco medallas mundiales y dos europeas. Como le ocurre a todas las premiadas en la Gala Desmarcadas, esa carrera ha tenido que superar muchas dificultades, pero Sara Ouzande lucha cada día para afrontarlas con el respaldo de sus estudios de Psicología.

Como ella misma reconoce, estar en los Juegos de París le permitió “desbloquear un sueño”, aunque luego también le dejara el sinsabor de una caída y de no haber podido rayar al más alto nivel al que ella aspira. Desde la cita francesa no ha parado de cosechar éxitos y las ocho medallas internacionales logradas esta temporada la sitúan como una de las referencias del piragüismo español de cara al próximo ciclo olímpico. Bajo su mando, España fue campeona del mundo el año pasado y campeona de Europa esta temporada, además del nuevo subcampeonato mundial en Poznan.

La asturiana, que ocupa la posición de 'marca' del K4, debe controlar la dirección, interpretar las condiciones de la regata y decidir cuándo acelerar. Es la jefa y asume una responsabilidad especial, ya que el K4 es la embarcación prioritaria para conseguir la clasificación olímpica. Su voluntad de hierro le ha hecho superar importantes episodios de presión, de los que se abstrae especialmente en su casa de Villaviciosa, donde tiene un huerto con burros, gallinas y cabras.

Sara Ouzande llegó al piragüismo casi por casualidad, tras probar con el fútbol y el béisbol. Dejó ambas disciplinas, pero sus padres la instaban a que practicara deporte y se decantó por la piragua por descarte entre las modalidades deportivas que había en su club social. A partir de ahí, su elección no ha podido revelarse como más adecuada y su carrera así lo corrobora manteniendo en todo lo alto el sueño de una medalla olímpica, que bien pudiera llegar en Los Ángeles 2028. Tiene claro que la edad ya no tiene por qué ser un límite. Y en busca de ese sueño surca las aguas con firmeza mientras lucha por reivindicar la responsabilidad de la mujer en el deporte, en todos y cada uno de sus estratos.