Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 12:37h.

Premios Desmarcadas 2025: todas las galardonadas en nuestra tercera edición

Toda la información para seguir en directo la entrega de premios

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ElDesmarque se prepara un año más para celebrar la IV Gala de Premios Desmarcadas 2026, un acontecimiento que ya se ha convertido en tradición y con el que reconocemos a todas aquellas profesionales del deporte femenino. Los Premios Desmarcadas 2026 se han consolidado como una de las citas más inspiradores del año para el deporte femenino.

Desde ElDesmarque vivimos este evento anual como una celebración de talento, esfuerzo e igualdad con el que reconocemos a mujeres que están marcando el camino dentro y fuera de sus respectivas disciplinas deportivas. Estos premios, además de destacar los logros deportivos, ensalzan diferentes historias de superación de cada una de las protagonistas.

Dónde ver por televisión y online los Premios Desmarcadas 2025

Horario y fecha: la IV Gala de Premios Desmarcadas 2026 se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre. El streaming arrancará a las 19.00 horas con la recepción de nuestros invitados y la alfombra roja y la gala dará comienzo a las 20.00 horas.

Televisión: el evento se podrá ver en directo en Mediaset Infinity, la plaraforma de contenido online de Mediaset España.

Retransmisión online: la gala también se podrá ver en directo a través de Twitch, así como en X, Tik Tok, Youtube e insertado en la portada de eldesmarque.com. Asimismo, antes, durante y después de la gala recogeremos los momentos más destacados con las protagonistas, la entrega de premios y las reacciones en formato vídeo, en nuestra web y en todos los perfiles de nuestras redes sociales. Los días posteriores al evento repasaremos las anécdotas, los momentazos y los momentos más emocionantes que vivamos en la entrega de premios de una gala patrocinada por Fundación Cajasol, Iberdrola y Alcampo.