Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 11:17h.

Virginia Torrecilla tuvo que detener su carrera por una enfermedad

Estuvo más de un año fuera de los terrenos de juego por padecer cáncer, pero regresó

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Entre las pioneras del fútbol femenino español de las últimas décadas del pasado siglo y el gol de Olga Carmona que dio el título mundial a la selección el 20 de agosto de 2023 y la puso en el escaparate internacional, ha habido muchas luchadoras. No obstante, pocas han vivido una historia tan impactante como la de Virginia Torrecilla. El fútbol le dio muchísimo y viceversa, aunque la vida no se lo puso nada fácil. Su meteórica carrera sufrió el freno en seco de la peor enfermedad posible. A pesar de ello, la jugadora mallorquina no se rindió y peleó contra el cáncer con el mismo empuje que lo hacía por el balón sobre el césped.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.

Esa lucha la ha convertido en un referente de superación y resiliencia. De no haber sido por ello, a buen seguro habría abrillantado mucho más aún su trayectoria, si bien la enfermedad no puede quitarle el honor de haber sido uno de los elementos básicos del germen de una España campeona mundial en el fútbol femenino.

Empezó a jugar en la plaza de su localidad natal en Mallorca, Cala Millor, y a los 9 años se apuntó el equipo del pueblo con un amigo, apoyada por su madre y sin que su padre supiera nada en ese momento. En 2009, con 14 años, fichó por la UD Collerense y debutó en Primera con un permiso especial para jugar, ya que le faltaba un día para cumplir la edad mínima permitida de 15 años. Dos años después decidió dejar el fútbol para ponerse a trabajar en un bar, pero el seleccionador sub19 la convenció para volver y proclamarse subcampeona de Europa con la selección española.

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De ahí, al FC Barcelona, con el que ganó tres títulos de Liga y dos de la Copa de la Reina. Ello le llevó a debutar con la selección española absoluta en 2013, disputando dos Eurocopas y dos Mundiales, y siendo capitana desde 2019. Precisamente ese año volvió a España tras una etapa de tres años en la liga francesa. Firmó por el Atlético de Madrid y sumó a su palmarés otro título de Copa y uno de Supercopa.

En mayo de 2020 fue operada de un tumor cerebral. Menos de dos años después coronó el mayor título de su vida: su recuperación. El 19 de enero de 2022 entraba en la convocatoria de su equipo para la semifinal de la Supercopa de España. Apenas cuatro días después, en la final del mismo torneo, Virginia Torrecilla volvía a disputar un partido de fútbol. Su redebut en liga llegó en la jornada 22, del 13 de febrero de 2022.

Hoy día sigue vinculada al fútbol, su gran pasión y la motivación que le ha ayudado a ganar el partido más importante de su vida. En su tierra, ejerce como directora deportiva del Manacor mientras su legado crece como ejemplo para todas las deportistas españolas.