Nacho Delgado 24 NOV 2026 - 12:54h.

La IV Gala Desmarcadas de ElDesmarque y Mediaset tendrá lugar este jueves en el teatro Lope de Vega de Sevilla

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El Teatro Lope de Vega de Sevilla, recién restaurado tras un periodo de más de dos años de obras, se convertirá este jueves (20.00 horas) en el escenario de lujo para la IV edición de la Gala Desmarcadas Premios al Deporte Femenino de ElDesmarque y Mediaset. El coliseo sevillano, uno de los iconos emblemáticos de la cultura en la capital andaluza inaugurado en 1929 para la Exposición Iberoamericana de ese año, se viste de gala para reconocer el papel de la mujer en el deporte y la lucha por la igualdad a través del mismo.

Algunas de las más destacadas estrellas del deporte español se reunirán en el Lope de Vega para recibir el reconocimiento a sus logros y méritos deportivo, pero, sobre todo, a su implicación en la búsqueda de la equidad y a la defensa de los valores que aglutina el deporte. El Casino de la Exposición desplegará la alfombra roja de ElDesmarque y Mediaset para un evento absolutamente consolidado en el panorama del deporte español, y que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola y Alcampo.

Tras tres exitosas ediciones, ElDesmarque y Mediaset refrendan su compromiso con el deporte femenino con una gala que de nuevo destacará a lo más granado del deporte femenino español. Las premiadas de esta IV Gala Desmarcadas se unirán a un escaparate por el que ya han pasado leyendas de la talla de Arantxa Sánchez Vicario, Carolina Marín, María Pérez, Almudena Cid, Mireia Belmonte y otras tantas que han ido elevando el nivel a lo largo de los últimos cuatro años.

Pero no sólo de deporte estará llena esta cuarta edición, ya que ElDesmarque y Mediaset, con la producción de Green Cow Music, han dispuesto todo un espectáculo que contará con diversas actuaciones musicales y la participación de diferentes personalidades de la música y la cultura. Todo ello bajo la batuta de Mati Prats, presentador de Deportes en Mediaset y colaborador de El Chiringuito, programa referente del deporte en Mediaset.

La IV Gala Desmarcadas Premios al Deporte Femenino reunirá igualmente a una amplia representación institucional encabezada por el presidente de ElDesmarque, Federico Quintero; quien estará acompañado por integrantes de las principales instituciones, así como por representantes de los dos clubes sevillanos de fútbol, Sevilla FC y Real Betis Balompié; y de clubes y federaciones de Andalucía.

El evento comenzará a las 20.00 horas, aunque ya desde las 19.00 se podrá seguir en directo en Mediaset Infinity, plataforma digital de televisión de Mediaset, así como en streaming a través de la web y las redes sociales de ElDesmarque.